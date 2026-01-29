Gobernador de Tierra del Fuego demanda a Milei ante la Justicia Federal por intervención del puerto de Ushuaia

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que acudirán a la Justicia Federal en contra de la decisión del Presidente argentino Javier Milei, de intervenir el puerto de Ushuaia.

«Vamos a la Justicia Federal por la intervención del puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta», declaró Melella tras conocerse que el gobierno nacional encabezado por el ultraderechista dispusiera el control del puerto por 12 meses a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

En esa línea, Melella desmintió los argumentos dados por Milei para justificar la intervención (presuntas irregularidades financieras, deterioro de infraestructura, fallas de seguridad, bajo nivel de inversión en obras y desbalance presupuestario).

«Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado», respondió el gobernador, quien finalmente advirtió que «hoy lo hacen con el puerto. Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia».

«Defender Tierra del Fuego es defender el federalismo y la democracia», manifestó Gustavo Melella.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el Gobierno de Milei intervino el puerto de Ushuaia a través de la Resolución 4/2026, motivando una serie de acusaciones de avasallamiento federal y alertas sobre riesgos de privatización y cesión de soberanía logístico-antártica a intereses extranjeros. Lee la nota a continuación:

