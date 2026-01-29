Gobernador de Tierra del Fuego demanda a Milei ante la Justicia Federal por intervención del puerto de Ushuaia

"Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado", señaló el gobernador Gustavo Melella, que calificó la decisión de Milei como "un atropello a la autonomía provincial y al federalismo".

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que acudirán a la Justicia Federal en contra de la decisión del Presidente argentino Javier Milei, de intervenir el puerto de Ushuaia.

«Vamos a la Justicia Federal por la intervención del puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta», declaró Melella tras conocerse que el gobierno nacional encabezado por el ultraderechista dispusiera el control del puerto por 12 meses a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

En esa línea, Melella desmintió los argumentos dados por Milei para justificar la intervención (presuntas irregularidades financieras, deterioro de infraestructura, fallas de seguridad, bajo nivel de inversión en obras y desbalance presupuestario).

«Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado», respondió el gobernador, quien finalmente advirtió que «hoy lo hacen con el puerto. Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia».

«Defender Tierra del Fuego es defender el federalismo y la democracia», manifestó Gustavo Melella.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el Gobierno de Milei intervino el puerto de Ushuaia a través de la Resolución 4/2026, motivando una serie de acusaciones de avasallamiento federal y alertas sobre riesgos de privatización y cesión de soberanía logístico-antártica a intereses extranjeros. Lee la nota a continuación:

“Es un atentado a la soberanía”: Califican de extrema gravedad intervención de Milei en Tierra del Fuego y entrega de Ushuaia a Trump

