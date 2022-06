Gobierno se subordina a la Armada y valida mantención de estatua de Golpista Merino

El Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa y de Justicia y DDHH, validó la mantención de la estatua del cabecilla del golpe de Estado y miembro de la junta dictatorial, Toribio Merino.

Así lo expresó el militante comunista Galo Eidelstein según los sendos informes del subsecretario de FFAA y de la ministra de Justicia y DDHH, Marcela Ríos, dirigidos a la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a un recurso de protección interpuesto por Pedro Araya, hijo del edecán naval del presidente Allende, Arturo Araya, y patrocinado por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica.

El recurso de protección fue interpuesto en contra del Comandante en Jefe de la Armada, de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos y de la Ministra de Defensa, Maya Fernández (nieta del Presidente Allende). Sin embargo, esta última derivó este requerimiento al Subsecretario de FF.AA y no se pronunció directamente. Pese a esto, el abogado Rendón insistirá y solicitará a la Corte que pida informe de la Ministra de Defensa propiamente tal.

En los informes, en síntesis, se señala que al estar la estatua en un recinto naval, es un asunto de decisión privativa de la Armada. Esos informes se alinean con el del comandante en jefe de la Armada, quien reitera la decisión de mantener el homenaje a Merino.

Luego de conocer los informes, Pedro Araya señaló: «Realmente estoy sorprendido. Desde el punto de vista humano, no esperaba una respuesta tan indolente del Ministerio de Defensa, encabezado por la nieta del presidente a quien mi padre sirvió y por lo que fue asesinado. Tampoco lo esperaba del Ministerio de Justicia y DDHH, donde es subsecretaria de DDHH Haydee Oberreuter, víctima directa de la Armada dirigida por Merino. Estas personas no solamente se hacen cómplices del atropello a mi derecho constitucional, sino también traicionan la historia de las luchas democráticas del pueblo de Chile por enterrar el poder militar golpista», concluyó.

El abogado Rendón señaló por su parte: «Estoy impactado por este grado de sometimiento del Gobierno a la decisión de la Armada. Esto significa no solo incumplir todas las promesas de campaña, cuando el entonces candidato Boric ofrecía establecer garantías de no repetición de las violaciones de DDHH. Significa también romper con el mandato constitucional, incluso de la actual Constitución, que establece que las FFAA son organismos esencialmente obedientes y no deliberantes.

«Con estos pronunciamientos, que le permiten a la Armada seguir adoctrinando a las nuevas generaciones de marinos en el culto a un golpista, usurpador del mando institucional y violador de DDHH, se reafirma esta suerte de aberrante «autonomía militar» que ha existido de hecho desde el término de la dictadura, fuente de la politización y corrupción que hoy existe en los organismos militares y policiales. Pero más allá de estos informes, el recurso sigue su tramitación y esperamos obtener un fallo favorable de los tribunales, como ya lo hemos obtenido en casos similares, y derrotar así no solo el culto golpista de los actuales mandos navales, sino también la complicidad del Gobierno de Boric», concluyó el abogado.

A continuación, te dejamos los informes de los dos ministerios y la Subsecretaría:

Informe del Ministerio de Justicia y DD.HH

Informe del Comandante en Jefe de la Armada.