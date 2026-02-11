Grave: Alcaldesa de Lo Espejo denunció que bandas narco ofrecieron $100 millones por su cabeza

Una grave denuncia realizó la alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien aseguró haber sido amenazada de muerte por parte de narcotraficantes, quienes incluso habrían puesto un precio de 100 millones de pesos por su cabeza.

En conversación con el diario La Segunda, la jefa comunal -que tiene 8 meses de embarazo- señaló que ya ingresó una denuncia al Ministerio Público, «tras recibir y corroborar información sobre amenazas en mi contra, luego de las acciones que hemos tomado para recuperar espacios que estaban vinculados al narcotráfico en nuestra comuna».

En específico, detalló la alcaldesa, tras la reciente demolición de un club deportivo que estaba tomado por bandas narco, varios vecinos que pidieron reserva de su identidad le informaron sobre un siniestro plan para asesinarla.

En ese sentido, afirmó que algunos de los involucrados ya estarían identificados.

«No vamos a echar pie atrás. Lo que nos mueve es la seguridad y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Y como he dicho, incluso en este momento tan especial de mi vida, tengo más claridad y más valentía para seguir tomando las decisiones que Lo Espejo necesita», manifestó la edil.

La revelación de la alcaldesa Javiera Reyes trajo inmediatas reacciones. En primer término, la diputada y senadora electa Karol Cariola dijo que «ofrecer $100 millones por la vida de una alcaldesa es macabro, y a la vez muestra su decidido combate al narcotráfico».

«Enfrentar al crimen organizado, embarazada, no es solo valentía, es amor profundo por su comuna y por las futuras generaciones», resaltó la legisladora.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que la alcaldesa Javiera Reyes «cuenta nuevamente con todo nuestro respaldo en esta batalla contra el crimen organizado. Tenemos que defender con valentía la recuperación de espacios públicos y no permitir que los delincuentes nos amedrenten».

En tanto, la excandidata presidencial Jeannette Jara comentó: «Fuerza alcaldesa, compañera y amiga».

Seguiremos informando.