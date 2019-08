Grupo «ecoterrorista» ITS asegura que detenido no pertenece a la organización ni realizó atentados

Este jueves fue detenido en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana, Camilo Eduardo Gajardo Escalona (28), sindicado por el Ministerio Público como integrante del grupo «ecoterrorista» Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS) y acusado de haber realizado al menos 6 atentados explosivos en la capital.

En este contexto, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, ha señalado que el detenido ha actuado solo en la supuesta colocación de artefactos explosivos, calificándolo como «una especie de lobo solitario».

Al joven se le adjudica el atentado explosivo contra el ex presidente de Codelco, Oscar Landerretche (13 de enero de 2017); la colocación de una bomba en la Universidad Raúl Silva Henríquez (13 de abril de 2018); otro atentado en un paradero de Avenida Santa Rosa, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile (7 de septiembre de 2018); un atentado fallido contra un bus eléctrico del Transantiago (10 de enero de 2019); la colocación de una bomba que explotó en un paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna (4 de enero de 2019) y el envío de un paquete bomba al presidente de Metro, Louis de Grange (7 de mayo de 2019).

Una vez difundida la información sobre la detención de Gajardo, a través de la web en donde acostumbran a publicar los documentos en los cuales se adjudican estas acciones, ITS publicó esta jornada el Comunicado nº 86 titulado «Desmintiendo el arresto de uno de los nuestros».

«Sepan que están como siempre EQUIVOCADOS y en su incompetencia vuelven a quedar en ridículo como lo han hecho todos estos años (…) No sabemos quien es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS, por lo tanto nada ha tenido que ver con los bombazos a Laderretche, a Louis de Grangue y los otros cuatro que le adjudican», señala la organización.

Dichos ataques -añade la agrupación- «son solo NUESTROS, y quienes hoy se regocijan de la captura de un peligroso terrorista deberán acabar aceptando que probablemente no hayan atrapado más que a un vándalo».

Por otra parte, en el escrito de Individualistas Tendientes a lo Salvaje se afirma que «los supuestos materiales para la fabricación de artefactos explosivos los pueden tener en casa cualquiera, tornillos, cinta adhesiva, fósforos, carbón, etc».

Por último, ITS concluye sosteniendo que «todo lo que están diciendo, lo más chistoso es eso del ‘lobo solitario’, que no se lo cree ni el señor Chadwick, ni el fiscal ni nadie con un poco de sentido común». «¿Una sola persona estuvo fabricando y enviando explosivos, hiriendo a personas de influencia y sin ayuda de nadie? JA! Ya quisiéramos tener un cabro así dentro de la Horda», finalizan.