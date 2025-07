Inspector municipal fiscalizó a carabinero sin papeles y terminó detenido: Lo arrestaron por hacer su trabajo

Fabio Chávez, inspector municipal de La Florida, resultó detenido luego de haber fiscalizado a un carabinero de franco que se encontraba conduciendo una moto sin su documentación al día.

De acuerdo con los antecedentes, los hechos se desencadenaron durante un control vehicular rutinario que se llevó a cabo en el sector de El Hualle Sur con Rojas Magallanes. En ese contexto, el guardia municipal junto con un grupo de inspectores, detuvieron una motocicleta cuyo conductor, un carabinero de civil, presuntamente circulaba con el permiso de circulación vencido desde el año 2022.

Al momento en que le solicitaron que entregara los papeles, el funcionario policial se negó generando una discusión con Chávez. No obstante, la situación escaló cuando el carabinero decidió usar su radio para solicitar la presencia de algunos colegas de la institución.

A los pocos minutos llegaron al lugar los uniformados, quienes comenzaron a acusar al inspector municipal de extralimitarse en sus funciones, alegando que se había atribuido facultades que no le correspondían.

Esto provocó que se produjera un fuerte intercambio de palabras entre los inspectores municipales y los carabineros. el altercado fue captado en un video, donde se escucha a una persona denunciar la situación como una «injusticia» y una «infamia» por parte del personal policial.

“Usted en este momento está de civil. Ellos (otros carabineros) están de funcionario; usted no”, indicó uno de los inspectores, tal y como se aprecia en el registro.

Sin embargo, los uniformados decidieron detener al inspector Fabio Chávez y trasladarlo a la 61ª Comisaría de La Florida, solo por hacer su trabajo y cumplir con su debe..

«Impresentable actitud» de Carabineros

La situación fue denunciada públicamente por el alcalde de la comuna, Daniel Reyes (Independiente, Chile Vamos), quien calificó el actuar de los funcionarios de Carabineros como una muestra de «descriterio» y una «impresentable actitud».

«La verdad que hoy día no solo nos enfrentamos con los delincuentes, sino que también nos enfrentamos con el descriterio y la falta de proceder de parte de Carabineros. Mientras nos encontrábamos desarrollando los operativos que ustedes conocen de control vehicular, precisamente por la cantidad de robos que han existido en el sector Oriente, procedimos a la fiscalización de un funcionario activo de Carabineros, el cual se negó y no solo se negó, sino que además solicitó la colaboración de carabineros, y como ustedes bien saben, cuando existe un robo, cuando existe un procedimiento pasan horas sin que lleguen. Bueno, en cuestión de minutos llegaron funcionarios de Carabineros y no bastó solamente con eso, también se terminaron llevándose preso al funcionario municipal», relató a través de un video compartido en redes sociales.

«Esto es intolerable, impresentable. No existen calificativos para definir lo que acaba de ocurrir. Paralelo a eso, de manera simultánea, teníamos un vecino víctima de un asalto. Dos horas esperando la llegada de Carabineros y aún así hasta este minuto aún no llegan. Y cuando ocurre esto, en cuestión de minutos, llegan y termina detenido el funcionario municipal. Hoy día les queremos decir a los floridanos que al parecer, no solo nos enfrentamos con los delincuentes, sino que nos enfrentamos también con el descriterio, con la irresponsabilidad de estas personas que malamente portan el uniforme de Carabineros, debiera darles vergüenza», enfatizó el edil.

El jefe del municipio de La Florida informó que se presentó una denuncia formal contra el policía que protagonizó el incidente y señaló que la moto que manejaba tendría su última revisión técnica en 2022, por lo que no podría estar circulando.

El registro generó reacciones por parte de ciudadanos, quienes criticaron las malas prácticas de los uniformados y plantearon la necesidad de «refundar Carabineros».

Inspector municipal: «Me sentí delincuente»

Finalmente, tras varias horas detenido en un calabozo, el inspector Fabio Chávez fue liberado desde las dependencias de la 61a Comisaría de La Florida y ofreció declaraciones sobre la controversial situación que vivió.

“Fiscalizamos una moto y él no quiso entregar los documentos. Se identificó como carabinero, pero se negó“, expuso, según consignó BioBioChile.

“A los tres minutos llegaron Carabineros. Quisieron detenerme por ‘hurto de llaves’“, declaró el funcionario municipal.

Chávez defendió su accionar al tomar las llaves de la motocicleta, algo que, explicó, se ajusta a los protocolos de Seguridad Municipal.

“Perfectamente pudo haberme atropellado. Yo no lo conozco, no sé a lo que va también. Luego dijeron que no portaba mi identificación, pero siempre mostré mi credencial municipal”, aseveró.

Además, Chávez contrastó la rapidez policial en desmedro de otros procedimientos. “Llegaron en minutos a proteger a su colega, pero yo he esperado tres horas con detenidos para que nos apoyen”, detalló. En eso, recordó un caso paralelo, “había un robo a dos cuadras; la víctima llevaba dos horas esperando. ¿Por qué aquí sí actuaron rápido?”, cuestionó.

El fiscalizador reveló que el carabinero “iba con una mujer. Dijo que ‘no éramos nadie’, que solo Carabineros podía fiscalizarlo”.

Calificó su detención por pate de los uniformados como una afrenta institucional, porque “debería saber que tenemos facultades. Fue humillante”.

Además, relató cómo transcurrieron las cuatro horas que pasó en el calabozo, justo en el día de su cumpleaños.

«Me separaron de otros detenidos, pero estuve en el calabozo. Estoy afectado. No fue justo. Estábamos en labores de apoyo a la comunidad, por el déficit de Carabineros. Fue humillante», indicó.

«Estoy de cumpleaños. Dejé todo para servir, y terminé aquí”, afirmó Chávez, asegurando que con esto «se quiebra relaciones».

“Me quebré un poco por lo mismo, porque estamos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Entonces cuesta que a uno lo lleven a donde no debe ser, al calabozo en este caso, y llevarlo como un detenido. Me sentí como delincuente haciendo mi trabajo“, aseveró el inspector.