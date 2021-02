Joven lanzado por carabinero al río Mapocho: “Sentí un empujón que me levantó y choqué con la baranda poniente del puente Pío Nono”

Este jueves salió a la luz la declaración del adolescente que fue lanzado desde el Puente Pío Nono al río Mapocho durante la represión de Carabineros a una manifestación en octubre pasado.

El ahora ex uniformado Sebastián Zamora, fue formalizado por el delito de homicidio en el grado de frustrado y quedó en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación, tras ser acusado de avalanzarse contra la víctima según el relato de Fiscalía.

Según detalla El Mercurio, la víctima de 17 años llegó hasta la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, acompañado de su madre para entregar su versión a la Fiscalía y a los comisarios.

En sus declaraciones recordó que el viernes 2 de octubre pasado salió de su casa alrededor de las 16:30 horas “tomando una micro y luego el metro que me llevó hasta la Estación ParqueBustamante, donde me junté con algunos amigos con quienes caminamos hasta Plaza Italia“.

“Había una manifestación en el sector de Plaza Italia. En ese lugar me separé de mis amigos, quedándome solo. Me gusta andar solo”, señaló.

“Los carabineros empezaron a reprimir (…), no dejaron que la gente se reuniera en Plaza Italia. Cuando digo que comenzaron a hacer lo mismo es que lanzaron agua con el ‘guanaco’ (carro lanzaagua) y lacrimógenas”, agregó.

Luego el menor explicó: “Arranqué por calle Pío Nono y ahí hasta Parque Forestal, donde hicieron una encerrona y volví a arrancar hacia calle Pío Nono, cuando sentí un empujón mientras corría por la vereda poniente del Puente Pío Nono“.

“Además de mi, corría más gente. Yo iba arrancando cuando sentí que me agarran de atrás con ambas manos por sobre mi mochila, a la altura de mis costillas, debajo de mis axilas. Sentí un empujón que me levantó y choqué con la baranda poniente del puente Pío Nono“, señaló.

El joven aseveró que después de la caída despertó “en una camilla abajo del puente. Quise levantarme y no pude porque un rescatista me dijo que no“.

“Yo quería levantarme, pero me di cuenta de todo lo que pasaba. Estaba tapado de sangre en la cabeza y las muñecas con cartón, ya que me estabilizaron para no poder moverlas. Cuando desperté vi dos personas, un rescatista y otro niño que al parecer es la primera persona que llegó a ayudar”, indicó

Los propios rescatistas le pidieron sus datos y dieron aviso a su familia sobre el accidente. Ya en la clínica, declaró que “pude ver a mi mamá, le dije que la extrañaba y le pedí que no me dejara solo”. El diagnóstico médico arrojó que sufrió un traumatismo encéfalocraneano cerrado.

Asimismo, el menor de edad relató que en algún momento sintió “que me estaban cortando la ropa”.

“Psicológicamente no me siento bien”

Sobre su recuperación, el joven de 17 años señaló que no ha sido un proceso fácil: “Psicológicamente no me siento bien. Al principio quise recuperarme, pero luego comencé a darme cuenta de lo que me pasó. Lloraba todas las noches, no paraba de llorar, no salía de mi pieza ni para comer”.

“Nunca he sido una persona con achaques, pero esto me cambió totalmente. Hay gente que lo dice como broma, pero a mí me afecta demasiado (…) no saben el daño que le causan a uno esos comentarios”, añadió en la declaración judicial realizada el pasado 12 de enero y consignada por El Mercurio.

Asimismo, relató que “no puedo jugar a la pelota, no puedo andar en bicicleta. Las manos las puedo mover, pero hacer un mal movimiento me podría afectar demasiado. Solo puedo hacer cosas livianas”.

Prisión preventiva para el imputado

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, afirmó a Tele13 Radio que como querellantes en la causa “hemos pedido, secundando la petición del Ministerio Público, que el imputado permanezca en prisión preventiva, que es la medida cautelar que hoy día le afecta”.

“La situación es grave, es un comportamiento que no se condice en ningún caso con el actuar policial, muy por el contrario dice relación con una comisión delictual y eso es lo que ha motivado que a lo menos dos jueces hayan resuelto que su situación cautelar sea la privación de libertad”, recalcó.

Muñoz explicó que esperan “muy pronto tener la instancia de juicio para poder lograr obtener la sanción que se corresponde con un hecho tan grave e inaceptable como el que ha vivido esta víctima, este adolescente“.