Junaeb confirmó robo de portátiles destinados a beneficiarios del programa Beca TIC

A través de un comunicado, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) confirmó este martes 12 de septiembre que 3.720 portátiles que se destinarían a los beneficiarios de las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) fueron robados a la empresa proveedora, Lenovo.

“Este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro Servicio puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por Junaeb. De manera que no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación”, aclaró la Junaeb en el pronunciamiento.

Asimismo, detallaron que Carabineros reportó la incautación de 25 computadores este lunes 11 de septiembre. Los mismos estaban siendo transportados en las cajas alusivas al programa Beca TIC, consignó Radio Bío Bío.

Además, la Junaeb aclaró que Lenovo, la empresa proveedora, «trabaja por cumplir con la máxima diligencia en la entrega de los portátiles sustraídos, los que serían destinados a nuestro Programa Beca TIC, de manera que nuestra institución pueda dar cumplimento en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega”.

“Queremos reforzar que como Junaeb seguiremos fortaleciendo la correcta ejecución de nuestro Programa, que tiene como fin acortar las brechas de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y, de esta manera apoyar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes en todo el territorio nacional”, finalizan.

