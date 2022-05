Justicia condena al cineasta Nicolás López a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual

El Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta chileno Nicolás López a la pena única de cinco años y un día, de presidio mayor en su grado mínimo, tras ser hallado culpable de dos delitos de abuso sexual, cometidos entre 2015 y 2016.

El pasado 26 de abril, después de seis semanas de juicio y una extensa investigación, este tribunal declaró culpable al artista chileno por los dos delitos de abuso sexual consumado de manera unánime, absolviendo al imputado de los delitos que se le sindicaba en calidad de autor como el de violación a una menor de edad y otro de violación reiterada, por falta de pruebas.

Asimismo, se descartó el delito de ultraje público a las buenas costumbres, por el que era acusado.

Por los tres cargos, Nicolás López arriesgaba 15 años de cárcel, siendo 10 años de presidio por violación, cinco años por abuso sexual y 61 días por el delito de ultraje a las buenas costumbres.

“Se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de dos delitos de abusos sexual, previstos y sancionados en el artículo 366, en relación con los Artículos 361, número 1 y 366 ter, todos del Código Penal, cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de M.J.V.S., y a fines de noviembre de 2016, en perjuicio de D.A.M.C.”, indicó en esa oportunidad el juez relator Fernan Rioseco.

“La prueba de cargo fue insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del tipo penal de violación propuesto por los acusadores”, señaló Rioseco respecto a la acusación de violación contra una mujer de 17 años.

Con la sentencia, López quedará inhabilitado para ejercer cargos y oficios públicos de elección popular en forma perpetua. También estará inhabilitado para profesiones titulares mientras dure la condena y tendrá una orden de alejamiento de las víctimas durante la misma cantidad de tiempo.

Cabe recordar que las acusacioens en contra del cineasta tomaron fuerza luego de que desde 2018 saliera información en su contra tras el reportaje de Revista Sábado llamado «Los pecados de Nicolás López, el director sin filtro», el que recopiló los testimonios de las afectadas.

Reacciones a la sentencia

De acuerdo con la vocera de Abogadas Feministas (Abofem), Carolina Sepúlveda, el fallo que marca un precedente en Chile en los casos de agresiones sexuales contra actrices.

“Es una señal bastante potente, en un caso que hemos dicho que es de mucha relevancia. Da una señal positiva en el sentido de decir que no hay impunidad aún para personas famosas e importantes, como lo es Nicolás López en el mundo del espectáculo”, señaló Sepúlveda.

Con respecto a la sentencia, la abogada indicó que “es una pena efectiva, al menos por ahora, porque esto es muy importante, esta sentencia va a ser objeto de un recurso de nulidad por parte de la defensa, sin duda alguna”.

Por su parte, la presidenta de Chileactores, Esperanza Silva, manifestó que “ha sido un día muy esperado para todas” y que siempre ha tenido presente a sus colegas que sufrieron los abusos del director de cine.

La actriz señaló que “me parece muy buena sentencia, que se vaya preso efectivamente, que cumpla esa sentencia de estar preso, porque yo creo que esto va a marcar un antes y después”.

En sus declaracioens a ADN Radio, Silva se refirió a las defensoras de Nicolás lópez, como Paz Bascuñán, Ignacia Allamand y Loreto Aravena.

“Pienso en quienes encubrieron a esta persona, qué va a pasar con esa gente. Eso me gustaría también saber”, señaló.

«Este personaje no colaboró con la investigación, no hay un dejo de remordimiento en su actuar, que borró todos los WhatsApp. Yo no veo por dónde él hubiese podido salir con una pena menor que ésta”, dijo.