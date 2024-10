Justicia para Francisca Sandoval: Declaran culpable a Marcelo Naranjo por el homicidio de la periodista

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Naranjo por el crimen de la periodista de la Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, ocurrido en el marco de la marcha del Día del Trabajador en 2022.

En un fallo unánime, el tribunal declaró a Naranjo, alias “El Pestaña”, culpable del homicidio simple de la reportera, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.

AHORA: Homicidio Francisca Sandoval: @FRCentroNorte obtiene condena de acusado por crimen ocurrido el 1 de mayo de 2022. Por unanimidad 4to Tribunal Oral lo declaró culpable del homicidio simple de la reportera, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 16, 2024

“El tribunal adquirió convicción, más allá de toda duda razonable, de que fue el acusado a quien le cupo participación culpable en el hecho descrito en la acusación. Ello, en base a la múltiple evidencia que la fiscalía incorporó, y que permitió posicionar al acusado en el lugar de ocurrencia del hecho, en el momento mismo de la perpetración del disparo que finalmente ocasionó la muerte de Francisca”, indicó el fallo.

El Ministerio Público, representado por la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte Marcela Adasme, solicita una condena de 25 años de prisión, en donde 15 son por la muerte de Francisca Sandoval, 5 por porte ilegal de arma y otros 5 por los disparos injustificados. Por su parte, la familia de la periodista pidió cadena perpetua para Naranjo.

La lectura de la sentenci a está fijada para el próximo lunes 28 de octubre, a las 13:30 horas.

🔴 EN VIVO: 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dicta veredicto condenatorio en contra de Marcelo Naranjo Naranjo, como autor de homicidio de periodista en el Día Internacional de los Trabajadores 2022. Lectura de sentencia: lunes 28 de octubre a las 13:30 pic.twitter.com/FNOnqbdVQY — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 16, 2024

Homicidio de Francisca Sandoval

El asesinato ocurrió el 1 de mayo del 2022, cuando la joven que se desempeñaba como periodista se encontraba cubriendo las actividades conmemorativas del Día del Trabajo en el Barrio Meiggs, cuando resultó baleada en medio de una marcha por un grupo de delincuentes.

Francisca Sandoval tenía 30 años, era madre de un hijo, también era una comunicadora social y activista. Además, completó algunos años en la carrera de psicología en la Universidad Arcis y de acuerdo a lo que señala un artículo de Interferencia, «desde 2012, cuando la invitaron a la Señal 3 de La Victoria, nunca más dejó de participar en el canal comunitario».

La manifestación había sido convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el municipio de Estación Central para avanzar hacia la Alameda, pasando por algunos sectores en los que abundaba el comercio ambulante y también los toldos azules.

Marcelo Narajo y otros sujetos que arrendaban ilegalmente espacios públicos a comerciantes irregulares, los “toldos azules”, se enfrentaron violentamente a los manifestantes.

En un momento de gran tensión, los sujetos sacaron armas y abrieron fuego, dejando a dos mujeres y un hombre heridos.

Francisca recibió un disparo en la cabeza, justo cuando grababa los hechos desde el bandejón central. Permaneció por 12 días internada la ex Posta Central, falleciendo allí.

Durante el cierre del juicio, Naranjo pidió la palabra, aunque no confirmó ni negó rotundamente su culpabilidad por la muerte de Sandoval, aprovechó la ocasión para pedir disculpas a la familia de la periodista, consignó CNN Chile.

“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, afirmó.

Cabe recordar que Naranjo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, fue condenado en 2006 por tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego en Puerto Montt. En 2011 nuevamente fue condenado por porte ilegal de arma de fuego, además de consumo de drogas en la vía pública.

Asimsimo, en 2013 fue juzgado por vender marihuana, instancia en la que además se le incautaron tres millones de pesos, por lo que cumplió seis años de cárcel en la ex Penitenciaría de Santiago.