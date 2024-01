Karinna Fernández, abogada querellante en causa de violaciones a los DDHH durante el estallido: «El general Ricardo Yáñez no ha colaborado»

La abogada Karinna Fernández, quien presentó en conjunto con otros juristas e instituciones la querella contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, cuestionó que el uniformado no haya colaborado con la Justicia.

“El general Yáñez no ha colaborado. Fue citado en, por lo menos, ocho oportunidades, pero él no se presentó reiteradamente a declarar, no colaboró con la investigación, y luego de una serie de ilaciones que señalamos ante la causa como obstáculos a la investigación misma, en noviembre rechazó declarar después de haber afirmado con una carta de otro general, que debía cumplir funciones en el extranjero a nombre de Chile y no podía participar», afirmó en conversación con CNN Chile.

“Cada defensa de imputados tiene derecho a generar una estrategia de defensa como desee, pero acá estamos hablando de una autoridad que cuando es citado por primera vez a declara, en agosto del año 2022, señaló que iba a colaborar, pero esa colaboración no existió hasta el día de hoy“, agregó.

La abogada de la organización de defensa a los derechos humanos, Londres 38, explicó que el mandamás de Carabineros enfrenta una querella por delitos de delitos de lesa humanidad. a la que se sumo una querella presentada en 2021, por presuntos delitos de omisión» en apremios ilegítimos durante el estallido, comprendiendo las fechas entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.

«Hicimos la querella en abril de 2021 un año y seis meses después del estallido y pudimos levantar antecedentes por más de 200 casos», recordó

Se trata de una indagatoria que agrupa varias causas iniciadas por querellas relativas a hechos ocurrido durante la revuelta social en la Palza Dignidad y Maipú, entre otras comunas, en las que ciudadanos y ciudadanos sufrieron lesiones en el tercio superior del cuerpo, tras recibir impactos de armas menos letales empleadas por los carabineros.

La jurista destacó que la investigación alcanza todo el país e incluye antecedentes cuantiosos y de gran envergadura.

Indicó, que la querella apunta a la responsabilidad que tuvo el general Yáñez en las agresiones que sufrieron las víctimas, ya que en 2019 ocupaba el cargo de jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar).

Para ese entonces, Yáñez estaba al mando a 22 generales de todo el país y de él dependía el despliegue técnico y operativo de los uniformados, así como el gasto en municiones.

Con respecto al presunto delito de omisión en apremios ilegítimos, la abogada Fernández explicó que se busca determinar cuál fue la reacción del alto mando de Carabineros y qué medidas tomaron, tras saber que se estaban produciendo agresiones en contra de los ciudadanos que salían a alas calles a manifestar.

«Qué es lo que el alto mando conocía sabiendo determinadas informaciones, como los daños que sufrían personas en el tercio superior de su cuerpo por armas menos letales», dijo.

Acusó que la defensa del uniformado no ha colaborado con la causa, ni solicitado diligencias

«Ellos tienen copias de la carpetas, no han pedido diligencias al interior de la investigación y esto es una señal de cómo se ha abordado», dijo.

Solicitud de formalización contra el general Yáñez

La abogada especialista a en derechos humanos fue consultada sobre la solicitud que ingresó Fiscalía Centro Norte para formalizar al general director de Carabineros por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.

Dicha solicitud fue presentada por el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz y acusa a Yáñez de omisión en los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, todo esto mientras se desempeñaba como Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros.

Indicó que esperan que se produzca la notificación de la audiencia de formalización , ya que aún no ha trascendido, así como el contenido de la solicitud de formalización, ni quiénes serian afectados.

Sobre la petición presentada por la defensa de Yáñez al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong sean removidos de la causa, Fernández aclaró que dicha causa se refiere a la de los delitos de lesa humanidad.

No obstante, recordó que en Chile existe el derecho penal de acto, «son nuestros actos, no se refiere a la institución a la que pertenecemos», aclaró.

La jurista planteó que resulta curioso que esta acción administrativa presentada en noviembre por la defensa del general, trascendió a los medios de comunicación justo un día antes de conocerse su solicitud de formalización.

Señaló que esto puede ser visto como «atentado contra la debida diligencia, que dilata las investigaciones».

«Es una estrategia de comunicación que nos hace perder el foco del tipo de investigación; se está neutralizando a los fiscales «, alertó.

Por tal motivo, emplazó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a ofrecer un dictamen sobre a la solicitud de inhabilitación y responder a la institución que dirige.

Sigue leyendo: