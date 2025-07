Kast, Krassnoff y Punta Peuco: abogado alerta que “la verdadera intencionalidad política es la búsqueda de impunidad”

En un nuevo guiño a los violadores de Derechos Humanos recluidos en el penal de Punta Peuco, el candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que en caso de llegar a La Moneda analizará la posibilidad de concederles un indulto.

“Hay personas que por temas de salud uno dice ‘¿vale la pena que después de los 85 años si la persona no está consciente que esté ahí?’ Yo creo que no”. De esa forma respondió el ultraderechista al ser consultado sobre un futuro «perdón» presidencial a genocidas y represores que tengan una edad avanzada. “Uno tiene que analizar cada hecho en su mérito”, dijo.

Los dichos de Kast generaron alerta en el abogado de derechos humanos Hiram Villagra Castro, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), quien señaló que «los motivos humanitarios en realidad son un pretexto para la gran batalla política de impedir que la impunidad se vuelva a reinstalar en Chile, como estuvo durante todo el régimen militar y buena parte del periodo posterior a la dictadura».

En el programa de streaming de La Tercera, titulado «Desde la Redacción«, el abanderado republicano planteó que “han habido discusiones eternas respecto de las personas que están sin sus facultades mentales al día. Que no saben dónde están. Bueno, ¿vale la pena que estén ahí? (en la cárcel). Esa es una discusión humanitaria“.

“Yo podría traer a colación los dichos del juez (Baltasar) Garzón cuando vino a Chile y dijo ‘nadie merece morir en la cárcel’”, afirmó, dejando la puerta abierta a hacer análisis de las circunstancias penitenciarias.

“Tendrá que haber informes médicos, tendrán que estar los informes de los psicólogos, tendrán que estar los informes de las unidades de Gendarmería. Esto uno no lo va a hacer solo”, dijo en la entrevista.

Para ahondar sobre el tema, se le consultó a Kast por el caso de Miguel Krassnoff, exmilitar condenado a más de 1.000 años por crímenes de lesa humanidad y a quien en el pasado visitó en la cárcel. Ante ello, respondió: «Si fuera una persona de 80 y no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, ¿qué hacemos? (…) Está ahí. Bueno, ya está preso, está condenado a 400 años y no sabe dónde está. Bueno, si hay un análisis serio de que él pudiera recuperar su facultad y esto y lo otro, ahí lo veremos».

Cabe recordar que sobre Krassnoff, en 2017 el aspirante a La Moneda declaró: «He ido dos veces a Punta Peuco y en una de esas idas tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos. Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él»

Abogado Villagra: “La verdadera intencionalidad política es la búsqueda de impunidad”

Ante estas declaraciones, Villagra, le respondió a Kast que debería informarse «que Miguel Krassnoff, hasta hace poco reivindicaba, a través de su abogado Raúl Meza, los crímenes y que no se arrepentía de nada».

«No está en malas condiciones, está en bastante buenas condiciones», indicó en conversación con El Ciudadano.

«Lo que se les debe asegurar a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco es un trato digno dentro de la cárcel, pero igual a cualquier otro preso», dijo.

«Y esos criterios no se le aplican en Chile a los presos comunes y mucho menos, digamos, a presos que estuvieron involucrados en actos de resistencia en la dictadura. Todos recordamos situaciones como personas heridas de gravedad esposadas a las celdas, y no fue solo en la dictadura», planteó el abogado constitucionalista.

Se refirió al caso de la comunera mapuche Lorenza Beatriz Cayuhan LLebul, quienen 2016, estando embarazada se encontraba presa en la cárcel de Arauco. Cuando empezó con contracciones, el personal de Gendarmería la llevó de urgencia a un hospital, pero durante el traslado, dentro del centro de salud e incluso en el parto, la mantuvieron esposada por los pies.

«Estoy pensando en aquella mujer mapuche que tuvo que parir esposada. Eso habla de cómo es el sistema judicial chileno. Nadie pide eso para los derechos humanos», recordó.

El abogado de CODEPU indicó que «indudablemente tratar de argumentar temas humanitarios es tratar de disfrazar la verdadera intencionalidad política, que es la búsqueda de impunidad».

«La impunidad es condición necesaria de no repetición. y aquellos que quieren mantener sistemas de exclusión, de opresión, de marginación de grandes sectores, de una u otra manera quieren tener la certeza que las Fuerzas Armadas y de Orden podrían repetir esas conductas sin este temor a enfrentar las acciones penales, que al final es el gran elemento para disfrazar que ellos tienen», aseveró.