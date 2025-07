El nuevo guiño de Kast a los violadores de Derechos Humanos de Punta Peuco

En declaraciones al diario La Tercera, el candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo un nuevo guiño a los violadores de Derechos Humanos recluidos en el penal de Punta Peuco, señalando que en caso de ser electo, analizará la posibilidad de concederles un indulto.

«Uno tiene que analizar cada hecho en su mérito», aseguró Kast, declaración que fue repetida por casi todos los medios de comunicación y tomada como una «puerta abierta» para un futuro «perdón» presidencial a genocidas y represores que tengan una edad avanzada.

«¿Vale la pena que después de los 85 años, si la persona no está consciente, esté ahí? Yo creo que no. Bueno, se podrá hacer de un análisis de las circunstancias penitenciarias, pero tendrá que haber informes médicos, tendrán que estar los informes de los psicólogos, tendrán que estar los informes de las unidades de Gendarmería. Esto uno no lo va a hacer solo», dijo Kast en la entrevista.

Krassnoff y Maturana

Para ahondar sobre el tema, se le consultó a Kast por el caso de Miguel Krassnoff, exmilitar condenado a más de 1.000 años por crímenes de lesa humanidad y a quien en el pasado visitó en la cárcel. Ante ello, respondió: «Si fuera una persona de 80 y no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, ¿qué hacemos? (…) Está ahí. Bueno, ya está preso, está condenado a 400 años y no sabe dónde está. Bueno, si hay un análisis serio de que él pudiera recuperar su facultad y esto y lo otro, ahí lo veremos».

Luego fue consultado por el excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, sentenciado a 12 años de presidio por disparar y dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai, en 2019. Aquí, Kast dijo: «Nosotros respetamos los fallos judiciales, pero creemos que aquí se hizo caso omiso de pruebas que estaban ahí, respecto del daño que puede causar una parte de una bomba lacrimógena en el rostro de una persona».

Recordemos que Kast visitó a Maturana en marzo de este año (2025), ocasión en la que manifestó que «si soy Presidente, revisaré su caso e impulsaré su indulto».

Sobre Krassnoff, en 2017 declaró: «He ido dos veces a Punta Peuco y en una de esas idas tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos. Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él».

Por su parte, el abogado Raúl Meza, que representa a gran parte de los presos en Punta Peuco, contó en 2021 que Kast había «gestionado o ha intentado gestionar personalmente indultos» para ellos ante el entonces Gobierno de Piñera.

El Ciudadano