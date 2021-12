La defensa de Alejandro Navarro, imputado por el femicidio de Nicole Casilla, pedirá que se levante el arresto domiciliario

El caso se instaló en el ojo público durante 2018, tras descartarse la hipótesis inicial de suicidio frente a la incongruencia en las sustancias que llevaron a la muerte a la víctima. Lo anterior revelado por el examen forense toxicológico.

El inculpado habría armado una falsa escena del crimen para hacerlo parecer un suicidio en 2015. Alejandro Navarro fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en 2018. Lo anterior tras volver a Chile con quien había sido su amante mientras estaba casado con Nicole.

«El pasado martes 23 de noviembre comenzaría a preparación del Juicio Oral contra Alejandro Navarro Sepúlveda, imputado por femicidio y aborto de Nicole Casilla Manzano», señala el comunicado. Luego de seis años del crimen el imputado continúa con el beneficio de arresto domiciliario.

«Todas las pruebas confirman su responsabilidad y los abogados defensores dilatan el juicio, una y otra vez, para ganar tiempo. El próximo viernes 10 de diciembre, por enésima vez, solicitarán la revisión de la medida cautelar ya que ellos quieren que espere el juicio en libertad«, señalan los familiares.

La familia de Nicole Casilla llama a no olvidar el caso, y a no permitir la libertad de quien representa un peligro público para las mujeres. «No podemos permitir que este femicida se pasee libre por las calles y que en cualquier momento nos podamos encontrar con él. ALEJANDRO NAVARRO SEPÚLVEDA REPRESENTA UN PELIGRO PARA TODAS«, sentencian.

En tanto, el 1 de abril de 2022 sería la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral en el Juzgado de Garantía de Colina. «¡Ahí estaremos nuevamente con todas nuestras fuerzas! ¡Cinco meses pospuesta la Audiencia, esta justicia patriarcal es imposible!«, finaliza el comunicado.