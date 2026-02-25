La “planilla” de las coimas: Fiscalía sitúa a secretaria de Lagos como pieza clave en pagos investigados a Migueles y Vivanco

Efectivos del OS7 de Carabineros ingresaron y registraron el domicilio de María Pía Peñaloza, quien se desempeñaba como asistente del abogado Eduardo Lagos. con la finalidad de incautar documentación y dispositivos que pudieran ser útiles para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la «trama bielorrusa».

En el marco de la denominada «trama bielorrusa», la investigación liderada por el Ministerio Público ha puesto el foco en un nuevo personaje: María Pía Peñaloza, quien se desempeñaba como asistente del abogado Eduardo Lagos.

A pesar de las circunstancias judiciales que afectaron a la declaración del abogado —declarada ilegal por la jueza Michel Ibacache—, el contenido de su testimonio ante el fiscal Marcos Muñoz los días 6 y 7 de enero se ha convertido en una hoja de ruta para los persecutores.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por La Tercera, si bien la declaración del jurista—quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de soborno y lavado de activos— perdió efecto como medio de prueba en estricto rigor, sigue siendo un «insumo» vital para orientar nuevas diligencias y solicitar autorizaciones judiciales.

Fue precisamente ese testimonio el que permitió al ente persecutor poner la lupa sobre Peñaloza. De acuerdo con los antecedentes recabados, la profesional no solo gestionaba los aspectos administrativos del estudio jurídico de Lagos, sino que habría tenido una participación activa en las maniobras de lavado de activos que se investigan dentro de la «trama bieliorrusa».

Cabe recordar que este caso se remonta a 2023, cuando la Corte Suprema, que por aquel entonces era integrada por la exministra Ángela Vivanco, falló en favor de la empresa chilena-bielorrusa Belaz Movitec SpA y ordenó a Codelco a pagar más de $17 mil millones en favor de la empresa con la que la minera estatal terminó adelantadamente sus contratos.

Según reportó La Tercera, durante la jornada del lunes, efectivos del OS7 de Carabineros, portando una orden judicial, irrumpieron en el domicilio de Peñaloza con el objetivo de incautar documentación y dispositivos electrónicos que resulten relevantes para esclarecer los hechos.

Paralelamente, las mismas fuentes confirmaron al este medio, que al ex asistente de Lagos fue citada a declarar para el martes, en un movimiento que busca recabar la máxima cantidad de pruebas antes de la audiencia de reformalización programada para el próximo 17 de marzo.

En dicha instancia, el Ministerio Público planea imputar nuevos delitos de cohecho a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, así como a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles.

El fiscal Andreas Kusch ya había adelantado el pasado 12 de febrero que en esa oportunidad se comunicarán cargos por hechos ocurridos el 7 y 27 de febrero de 2024, específicamente por presuntos pagos ascendentes a 20 millones de pesos.

Según la tesis fiscal, estos desembolsos se habrían concretado en momentos clave: el primero, tras la declaración de admisibilidad de un recurso de queja del Consorcio Belaz Movitec por parte de la Tercera Sala del máximo tribunal —integrada en ese entonces por Vivanco—, y el segundo, luego de que se rechazara una nulidad solicitada por Codelco. Los pagos, además, habrían sido ejecutados con la participación directa de Peñaloza.

El rol clave de la asistente en los pagos a Migueles y Vivanco

El relato de Lagos ante los fiscales resultó determinante para trazar el perfil de participación de Peñaloza en la presunta red de coimas. En su declaración, el abogado se refirió a ella en múltiples ocasiones como su asistente de «plena confianza», encargada no solo de labores administrativas, sino de concretar transacciones monetarias sensibles para la investigación. Una de las operaciones mencionadas es un pago de 80 millones de pesos que el estudio jurídico recibió del Consorcio Belaz Movitec.

En ese punto, Lagos fue explícito al detallar el procedimiento: «En cuanto a este primer pago, se hizo desde una de las cuentas de la oficina por instrucciones mías por parte de la secretaria María Pía Peñaloza, transfirió a Mario el monto correspondiente a sus honorarios y también lo de Gonzalo Migueles».

Pero la participación de Peñaloza no se limitaba a la ejecución de pagos. Según el relato de Lagos, también era la encargada de llevar un registro meticuloso de los flujos de dinero, particularmente de aquellos que involucraban a Mario Vargas y Gonzalo Migueles. El imputado explicó ante los fiscales que existía una dinámica en la cual los pagos a Migueles salían de los montos que recibía Vargas, y que era Peñaloza quien administraba esa contabilidad paralela.

«En los montos que se le pagaba a Mario Vargas, se comprendía un plus o un extra con lo que él debía entregar y pagarle a Gonzalo Migueles, todo esto a cargo de Mario Vargas», relató Lagos.

Planilla de las coimas

El abogado fue aún más específico al describir el modus operandi y el registro contable que llevaba su secretaria. Según su testimonio, existía una suerte de codificación para disimular los pagos destinados a Migueles.

«Mi asistente María Pía Peñaloza llevaba una planilla en la que se registran los montos. La forma de pago era dinero se sacaba de alguna de las diversas cuentas que tenía la oficina, que se contabilizaba como retiro, se declaraba el impuesto y el extra que se le pagaba a Mario era para destinarlos al pago de Migueles y que debiese aparecer identificado como ‘costo’, ‘gastos’ o ‘costo por gastos’, o una fórmula análoga», comentó ante los persecutores, según reportó La Tercera.

Esta declaración justamente es la que ha llevado a los investigadores a hablar de una verdadera «planilla de las coimas», un registro cuyo paradero y existencia física podría ser clave para acreditar los delitos.

Finalmente, Lagos no escatimó en calificar el nivel de confianza y las facultades que ostentaba Peñaloza como sus asistente. Su testimonio la sitúa como una persona con un conocimiento profundo de las finanzas del estudio y con capacidad de obrar con autonomía, siempre bajo su mandato.

«María Pía Peñaloza es una asistente de plena confianza mía, manejaba las cuentas y firmaba algunos cheques; todo, en conocimiento y por instrucción mía», sentenció el abogado. Para la Fiscalía, esta declaración, no solo justifica la urgencia de allanar su domicilio y tomarle declaración, sino que la convierte en una pieza angular para descifrar el entramado financiero que, según la tesis del emte persecutor, habría permitido pagar favores judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.