La verdad aún esquiva: Investigación de la Caravana de la Muerte expone graves errores en la identificación de cuerpos

Diversas diligencias en cementerios, se encuentra realizando el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, para dilucidar las incongruencias y sospechas de graves errores en la identificación de los cuerpos de víctimas de la denominada “Caravana de la muerte”, que fueron entregados a sus familiares en 1998 y 1999.

En septiembre ya fueron realizadas tres exhumaciones en el cementerio general de Santiago, mientras que ayer martes el ministro encabezó en el cementerio municipal de La Serena, las primeras diligencias en la región de Coquimbo.

Se espera que desde este miércoles y hasta el 23 de octubre, el ministro conduzca las diligencias en Ovalle, Los Vilos y Salamanca, junto con un equipo del Servicio Médico Legal y peritos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

“Las diligencias que estamos realizando en estos días tienen que ver con la exhumación de los cuerpos que fueron entregados en los años ’98 y ’99 que habían sido exhumados de la fosa común del cementerio de La Serena, respecto a los cuales sabemos que al menos tres de ellos fueron erróneamente identificados», indicó Troncoso.

Además, destacó la importancia de revisar los cuerpos restantes: “Se está revisando la situación de los restantes cuerpos para corroborar que la identificación haya sido correcta y también para poder descartar que no existan otros restos que estén mezclados con los entregados y que puedan pertenecer a víctimas que aún no han sido encontradas o identificadas”.

Paralelo a las pericias por el episodio “Caravana de la muerte”, en el cementerio de La Serena se realizaron, además, diligencias dirigidas a dos víctimas -padre e hijo- que fueron ejecutadas en noviembre de 1973 en el regimiento Arica.

“La diligencia tenía una particular relevancia porque junto con exhumar los restos de una de las víctimas -no de Caravana, pero de un caso coetáneo- el señor José Rodríguez Acosta, también se aprovechó de restituir a la familia osamentas que han sido identificadas y que se encontraban en dependencias del Servicio Médico Legal. Con lo cual la familia ha podido, junto con entregar los restos que no le pertenecían a su deudo, darle sepultura a los que sí corresponden, que eso ha sido también bastante significativo y emotivo”, explicó el ministro Troncoso, citado en un comunciado del Poder Judicial.

Familiares de víctimas de la “Caravana de la Muerte” exigen que se sepa la verdad

Marlinda Alcayaga, hija de Carlos Alcayaga, uno de los 15 asesinados por los efectivos comandados por Juan Emilio Cheyre en la “Caravana de la Muerte”, expresó el profundo dolor que representa revivir este proceso, pero también indicó que con el desarrollo de las pericias coesperan dilucidar finalmente la identidad de sus seres queridos.

«Lo que significa estar en este momento acá en realidad nos vuelve a retocar todas las fibras de dolor, nos vuelve a hacer pasar un segundo período de no cerrar el duelo, de abrirlo nuevamente. Lo que nosotros esperamos que llegue a pasar es que se sepa la verdad de una vez por todas, que todos los cuerpos que van a exhumar, el cuerpo de mi padre, puedan arrojar pronto una verdad de lo que pasó aquí», afirmó.

«También queremos dar la posibilidad de otras familias de que reencuentren a sus familiares. Y eso es lo que la verdad nos inspira y nos da el consuelo en estos momentos», señaló Alcayaga.

Por su parte, Anita Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena, planteó que aunque estas diligencias son bastante dolorosa, son muy necesaria para tener una exactitud a quien pertenecen los restos.

“La familia Rodríguez, su esposa ‘Nenita’ devolvió los restos. Fue muy dramático, pues no correspondían a su marido. Los restos de Carlos Alcayaga lo iban a retirar para hacer las pericias que corresponden. Es una cosa muy fuerte, pero necesarias”, sostuvo Merino.

La presidenta de la agrupación indicó que se cometieron errores involuntarios al no existir la tecnología que hay en la actualidad.

“Hoy existe el ADN y otras pericias más avanzadas. Antes se identificaba por la ropa, pero muchos compañeros se prestaban la ropa y por eso hubo mucha confusión y llevó a errores. Además, fueron tirados a una fosa común donde había otros restos nada que ver con los desaparecidos por derechos humanos”, afirmó la dirigente, citada por Diario El Día.

Ante este escenario, Merino lamentó que los violadores de los derechos humanos mantengan un pacto de silencio y no hayan entregado información en cuanto a la ubicación de los detenidos desaparecidos.

Para hacer más expedito el proceso, a partir de octubre el Servicio Médico Legal cuenta con una unidad especializada en La Serena, que a través de la comparación del material genético busca identificar los restos obtenidos en las diligencias.

La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar que recorrió Chile a comienzos de la Dictadura ejecutando al menos a 93 personas. El grupo viajó por órdenes de Augusto Pinochet torturando y fusilando a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos, estudiantes, dirigentes y otras personas, con y sin participación política. Algunas de estas víctimas aún se encuentran desaparecidas.

Su recorrido y acciones dan cuenta de una masacre organizada a nivel nacional, sistemática y concertada para sembrar el terror en el país, especialmente de quienes se oponían al régimen. Ha sido objeto de múltiples investigaciones y juicios desde la recuperación de la democracia.