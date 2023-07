Lorena Astudillo de la Red Chilena contra la Violencia tras condena a Martín Pradenas: “Nos deja conforme que reconozcan algo que las mujeres ya sabíamos, que es un agresor sexual”

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas Dürr por siete delitos sexuales en un segundo juicio realizado durante la mañana de este viernes.

La sentencia ocurre luego de que la Corte Suprema anulara el primer juicio, en el cual Pradenas había sido condenado a 20 años de cárcel. En ese entonces, el máximo tribunal consideró que se habían vulnerado las garantías del imputado debido a comentarios en su contra que había realizado el juez Leonel Torres Labbé, quien calificó a Pradenas como «un maldito violador» en sus redes sociales.

En esta segunda instancia, el nuevo juez a cargo de la causa reafirmó la culpabilidad de Pradenas «más allá de toda duda razonable» en siete delitos sexuales perpetrados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, los cuales incluyen cinco abusos sexuales y dos violaciones.

Por lo anterior, la fiscalía ha pedido una pena de más de 40 años de prisión para Martín Pradenas Dürr. La condena será leída el próximo viernes 28 de julio a las 13:00 horas.

Luego de que se diera a conocer la decisión del tribunal, la coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, se mostró conforme con el resultado teniendo en consideración el proceso de revictimización por el que pasaron las denunciantes.

“Esto era lo mínimo que les debía el sistema procesal a las mujeres, luego de hacerlas pasar por segunda vez por un proceso tan doloroso. A nosotras nos deja conforme que los tribunales reconozcan algo que las mujeres ya sabíamos, que Martín Pradenas es un agresor sexual”, señaló en declaraciones a Radio U de Chile.

Astudillo fue consultada respecto a las palabras de la ministra Orellana, quien señaló la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en este caso, luego que la Corte Suprema anulara el primer juicio que ya había condenado a Pradenas por los mismos delitos.

«Nos parece muy importante que las mujeres víctimas de violencia sexual de Martín Pradenas hayan podido acceder a la justicia, al igual que sus familias”, dijo la autoridad

La representante de la Red Chilena contra la Violencia, se mostró de acuerdo y añadió que “la legislación también debiera tener esa perspectiva”.

“Porque después tenemos operadores de justicia que dicen: tenemos que apegarnos a la ley. Hay delitos que son específicamente cometidos en nuestra contra y es difícil que luego les podamos pedir perspectiva de género si todo un aparataje institucional no lo tiene”, planteó.

En cuanto a la condena que debería recibir Pradenas, Astudillo coincidió con los querellantes, en que debería aumentar de veinte a cuarenta años.

“No es menor el tipo de sentencia que se da en estos delitos, porque los violadores vuelven a violar y los femicidas vuelven a matar. Eso es así, si uno hace un análisis rápido de esta situaciones, tenemos casos mediáticos y emblemáticos en que esto ha ocurrid. Por lo tanto, también esto nos emplaza como sociedad (…) ¿Qué vamos a hacer en estos casos? ¿Qué vamos a hacer con los hombres que violan y que vamos a hacer con los hombres que matan? Estamos todas en peligro. Es una discusión que hoy día no se ha dado y una legislación que no lo ha pensado”, cuestionó.

Astudillo destacó que además de la condena se debe trabajar para que las mujeres vivan en ambientes libres de violencia, donde el suicidio no se vea como una vía de escape.

“Tenemos derecho a vivir vidas libres de violencia machista. No queremos que las compañeras se tengan que seguir suicidando, porque esta sociedad no fue capaz de ponerlas a salvo de la violencia que viven. No queremos que las compañeras tengan que seguir matando a los agresores porque esta sociedad no las pone a salvo. Entonces, nosotras pensamos que el foco tiene que ser en una promoción de una vida libre de violencia machista, más allá de tener que vivir esto tan doloroso para las familias y para nosotras”, manifestó en declaraciones al citado medio, refiriéndose a a la muerte de Antonia Barra.

“Pensamos que el enfoque debiera ser otro, y hay que darle una vuelta, más que ponernos contentas por una sentencia que tenía ser, comenzar a trabajar por vivir vidas libres de esa violencia para todas nosotras”, agregó.

