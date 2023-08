Los 50 de la infamia: Quiénes son los diputados que no condenaron la violación de mujeres en dictadura

La Cámara de Diputados votó este miércoles un proyecto de resolución que buscaba condenar la violencia sexual contra mujeres ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990. Si bien la iniciativa terminó siendo aprobada por 71 votos a favor, hubo 35 parlamentarios que se abstuvieron de votar y otros 15 que derechamente rechazaron el proyecto.

Una de las diputadas que emitió su voto en contra fue Gloria Naveillán, quien tachó que «leyenda urbana» las torturas sexuales realizadas durante el régimen de Pinochet: «Son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular (…) Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana«.

Los dichos de la diputada Naveillán, sin embargo, no se condicen con la realidad: la violencia sexual ejercida contra las mujeres en dictadura fue acreditada por la Comisión Valech e incluso el informe emanado de dicha instancia recopila el testimonio de 316 mujeres que fueron violadas entre 1973 y 1990.

Una de los rostros más reconocibles de la tortura sexual en dictadura fue Ingrid Olderöck, también conocida como «la mujer de los perros» por las violaciones a las que sometía tanto a hombres como a mujeres con un perro de nombre Volodia.

Alejandra Holzapfel, una de las supervivientes de la Venda Sexy, el centro de torturas de la DINA donde se desempeñaba Olderöck, relató en una entrevista concedida en 2013 a The Clinic los métodos que utilizaba su torturadora:

«Fui violentada sexualmente con un perro pastor alemán al que los agentes de la dictadura llamaban Volodia (…) Ingrid dirigía al animal, mientras los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso. Hombres y mujeres que pasaron por La Venda Sexy fueron víctimas de esta atrocidad», detalló.

A pesar de los cientos de testimonios de víctimas de violencia sexual, desde Chile Vamos y el Partido Republicano rechazaron apoyar la iniciativa que buscaba condenar dichos actos. A continuación te dejamos la lista completa de los 50 diputados y diputadas que votaron en contra o se abstuvieron de votar la iniciativa.

En Contra:

Miguel Ángel Becker

Gustavo Benavente

Sergio Bobadilla

Álvaro Carter

Juan Antonio Coloma

Gonzalo de la Carrera

Felipe Donoso

Cristian Labbé

Paula Labra

Henry Leal

Cristóbal Martínez

Christian Matheson

Gloria Naveillán

Jorge Rathgeb

Marco Antonio Sulantay

Abstenciones: