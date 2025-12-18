“Los videos dan cuenta de su desprecio por el cumplimiento de la normativa”: Carlos Gajardo, abogado de Gustavo Gatica, sobre Claudio Crespo

En fase final se encuentra el juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, quien perdió totalmente la visión tras recibir impactos de perdigones en una protesta durante el estallido social de 2019.

Durante la jornada del miércoles continuaron los alegatos de clausura, donde el exfiscal Carlos Gajardo, abogado querellante de Gatica, expuso ante el tribunal una serie de registros audiovisuales que, dejarían en evidencia un patrón de conducta del imputado caracterizado por el menosprecio a los protocolos policiales y a la dignidad humana. “Desgraciadamente, hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”, afirmó.

Ante el tribunal, ratificó que el exteniente coronel de Carabineros es “el autor material de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica“, e indicó que la acusación se sustenta principalmente en la sincronización de más de 30 registros audiovisuales que permiten reconstruir con precisión el momento de los disparos y su correspondencia temporal con las lesiones sufridas por el sociólogo el 8 de noviembre de 2019

“Los videos muestran con nitidez la forma antirreglamentaria que efectúa los disparos Claudio Crespo apuntando hacia el tercio superior de los manifestantes, lo que estaba expresamente prohibido por la reglamentación de Carabineros que obligaba a disparar al tercio inferior”, aseveró Gajardo.

Reiteró que el incumplimiento a las normas por parte del ex uniformado «se evidencia de manera muy manifiesta y que tiene las consecuencias desgraciadas en la manera en que efectúa los disparos hacia el cuerpo de los manifestantes, hacia su tercio superior».

Videos reveladores sobre Crespo: «Te vamos a sacar los ojos»

El abogado fue más allá al presentar videos que muestran una actitud de Crespo que trasciende el incumplimiento técnico.

“Durante el curso del juicio se mostraron otra serie de videos que daban cuenta de su desprecio por el cumplimiento de la normativa”, afirmó, al tiempo que expuso que uno de los registros “tiene una interacción con una persona que está en la calle, quien, de alguna manera apoyándolo, le dice, hay que matar a estos perros cu***, y él le responde, hay que matarlos a todos”.

.Otro video presentado ante el tribunal mostraría una situación aún más grave. Gajardo describió que “una persona se está quemando, y ante ese hecho, en vez de actuar, el señor Claudio Crespo indica que ‘se queme el culi***”.

El jurista se refirió a un tercer episodio en el cual “se da una interacción con un manifestante al que puede detener, y a ese manifestante le dice, ‘flaco, cagaste, te vamos a sacar los ojos’”, consignó La Tercera.

Para el querellante, estos hechos no son aislados, ya que “muestran una constante de un desprecio por el cumplimiento de la norma, que era fundamental, efectivamente, para que esta actividad policial se desarrollara adecuadamente y no terminara causando graves violaciones a los derechos humanos”.

Gajardo recordó al tribunal que la instrucción sobre el uso de la escopeta antidisturbios estaba contenida en la circular 1832 de Carabineros, la cual obligaba a dirigir los disparos al tercio inferior del cuerpo. Señaló que esa misma instrucción fue reiterada por radio al menos tres veces el día de los hechos. Para entonces, ya se registraban más de 180 personas con lesiones oculares en el contexto de las protestas, cifra que había generado alarma interna y cobertura internacional.

La querella sostiene que estos antecedentes, sumados a la evidencia de que los disparos fueron dirigidos al tercio superior (rostro de Gatica), permiten configurar un actuar doloso en su modalidad de dolo eventual. Es decir, que el imputado se representó el posible resultado lesivo y, aun así, decidió proceder.

Gajardo también criticó la falta de entrega de grabaciones de la cámara personal del acusado, afirmando que “todo ello es concordante en una permanente falta de cumplimiento de las normas por parte del acusado, que si, parece majadero decirlo, que si se hubieran respetado no nos tendrían en este juicio”.

Gustavo Gatica: «Las pruebas son muy contundentes»

Tras la audiencia, Gustavo Gatica se dirigió a la prensa y destacó que “las pruebas son muy contundentes, acá hay hechos que están probados”.

El sociólogo aclaró que el objetivo del proceso no es atacar a Carabineros como institución, sino establecer responsabilidades individuales, “Los carabineros que se saltan los protocolos tienen que ser juzgados”, apuntó.

El ahora diputado electo por el Distrito 8 reflexionó sobre el significado más amplio del juicio, señalando que en Chile persiste un “clima de impunidad” respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido. Citando datos de Amnistía Internacional, mencionó que solo cerca del 1% de las causas abiertas en ese contexto han llegado a término, y expresó su esperanza de que este caso sirva como un referente simbólico para otras víctimas.

Vinculó su lucha personal con las motivaciones del estallido. “La gente salió a la calle a manifestarse y cada uno de ellos también tenía un sueño. Yo salía a manifestarme porque sentía que Chile era un país muy desigual, lo sigue siendo, tenemos que cambiar eso”, expuso.

Recta final en el juicio contra Claudio Crespo

Con la exposición de Carlos Gajardo, finalizaron los alegatos de la parte querellante. La defensa del excarabinero Claudio Crespo tendrá su turno para presentar sus argumentos de cierre a partir del 22 de diciembre. El Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago ya ha fijado la fecha para la lectura del veredicto: será el 9 de enero de 2026.



A través de su cuenta de Instagram, Gustavo Gatica compartió un mensaje tras la audiencia en el que se refirió a la fase final del juicio.

“Con la exposición final de mi abogado, Carlos Gajardo, concluye una etapa fundamental de este proceso. Hoy se cerraron los alegatos de clausura de quienes me han representado como víctima en este juicio”.

Agradeció a su equipo legal, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía, destacando un proceso que ha incluido más de 200 audiencias.

“Nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo sostenido de quienes han llevado adelante esta causa con convicción, profesionalismo y respeto por la verdad”, escribió.

El juicio contra Claudio Crespo no solo busca justicia por un caso particularmente emblemático de lesiones oculares, sino que se ha convertido en un examen público sobre el uso de la fuerza policial, el cumplimiento de los protocolos y la rendición de cuentas en un período marcado por la crisis social. La decisión del tribunal, que se conocerá el próximo 9 de enero 2026, está siendo observada como un precedente crucial para la justicia y los derechos humanos en Chile.