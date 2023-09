Madre de una de las víctimas presentó querella contra chofer del microbús que colisionó con Biotren

La madre de una de las siete víctimas fatales que dejó la colisión del pasado viernes en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, presentó este martes 5 de septiembre una querella contra el chofer del microbús que impactó contra el Biotren.

La demanda se presentó, consigna Radio Bío Bío, en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz por la madre del profesor Esteban Briceño, quien murió en el accidente.

Con esta acción legal se le imputa al chofer, identificado como Alejo Santander, un cuasidelito de homicidio.

“Esta querella, no solamente se dirige contra el chofer del bus. Esta querella, solicita que se investiguen determinados antecedentes que pueden ser relevantes para esta investigación. Nos encontramos con que existe un bus que traspasa unas barreras, pero este bus no tenía revisión técnica al día y no tenía seguro automotriz obligatorio, por lo tanto, este bus era operado por una línea y aquí es donde la querella le presenta al tribunal la posibilidad que exista responsabilidad penal empresarial por parte del operador de este bus”, detalló el abogado Andrés Durán.

Asimismo, agregó que, dentro de las diligencias, se solicita también que la Secretaría de Transportes se pronuncie sobre la normativa relativa a las barreras, puesto que a que estamos en atención a un cruce de doble sentido.

Esta acción del familiar de una de las víctimas se suma a una querella anunciada por EFE Sur.

