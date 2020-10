Madre haitiana denuncia que la OPD le arrebató sus hijos con argumentos falsos y en un procedimiento sin traductores

Una madre haitiana denunció haber sido separada injustamente de sus hijos por un procedimiento irregular, realizado por la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD).

Esta causa fue tomada por el estudio de abogadas AML, Defensa de Mujeres, quienes solicitaron el rechazo de la medida de protección interpuesta por la OPD, por considerar falsos los argumentos presentados por el organismo que asegura que los pequeños “eran castigados, no comían bien y no se les realizaban cambios de pañales”.

Según reportó El Mostrador Braga, luego de ser diagnosticada con COVID-19 y someterse a la cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria, la madre decidió entregar el cuidado de sus hijos, por los quince días que dura la restricción, a una de las madrinas de sus niños, una mujer chilena de iniciales J.L.

Según el relato de la madre, el cual fue difundido por los canales oficiales de la Comunidad Haitiana en Chile, al inicio de su cuarentena en la residencia le robaron el teléfono, ella avisó a su esposo para que este lo comunicara a la municipalidad y a la madrina, para que estuvieran al tanto. El octavo día de cuarentena, sin embargo, comenzó la actitud sospechosa de J.L.

“Ella llegó con un papel, me dijo que era para autorizarla legalmente a cuidármelos, y que después me los devolvería, pero quedaban 6 días, por 6 días no es necesario firmar papeles, le dije eso y se enojó, y al rato me ofreció 1 millón de pesos por el niño, pero yo me negué a todo”.

Según el testimonio de la madre, J.L. no solo le ofreció dinero por su hijo, sino que un auto, y ante las reiteradas negativas de la víctima, le dijo que intercambiaran, que ella tenía 8 hijos varones que eligiera uno.

Seis días más tarde, cuando la mujer haitiana salió de la residencia y fue a buscar a sus hijos, tuvo la siguiente sorpresa amarga: “En Haití, una madrina es como una segunda madre, yo confiaba en ella y le pedí que me los cuidara, y le di todos los (insumos) necesarios (…). Después de la cuarentena fui corriendo a buscarlos, y allí empezó el problema. Ella no me quería entregar a mis hijos (…). Tuve que hacerle un escándalo, tratarla a palabras feas. Ella temía el escándalo y me devolvió a mis hijos, pero sin nada. Yo le había entregado una maleta de ropa y ella se quedó con su ropa, zapatillas, aunque lo material es lo de menos”, narró.

Tres días más tarde, llegaron hasta su casa funcionarios de la OPD para realizarle una serie de preguntas sobre el cuidado de los niños, cuestionamientos que no pudieron contestar de buena forma los padres de los menores, dado el precario español que hablan y la inexistencia de un traductor.

Daniela López, una de las abogadas de la víctima, indicó que dos días después de la visita, los funcionarios volvieron con Carabineros para llevarse a los hijos de la mujer por supuesto maltrato y abandono, y llevarlos hasta un hogar del Sename de Estación Central.

Informe con errores y falsedades

Al revisar y analizar el informe realizado por la OPD, las abogadas de la madre detectaron que el documento tenía “graves errores y falsedades”, ya que aseguraba documento aseguraba que los pequeños eran castigados, no comían bien, que no se les realizaban cambios de pañales, entre otras acusaciones.

“Incriminaciones casi imposibles de comprobar en una visita tan corta y con casi nula comunicación, dada la barrera idiomática”, explicó la abogada, quien lleva el caso junto con su colega Francisca Millán.

Ambas decidieron tomar el caso y contestar a la denuncia de vulneración de derechos presentada por la ODP, debido a las irregularidades cometidas por los funcionarios.

“Primero, interrogaron a una mujer que no habla español y sin la asistencia de un traductor. Luego, realizaron un informe poco preciso que solo demuestra un alto nivel de racismo, clasismo y misoginia. Y, finalmente, llevaron a sus hijos a un centro del Sename, donde no pudo visitarlos, manteniendo escasos contactos por videollamada. Siendo claramente un proceso anómalo y poco profesional”, explicaron a El Mostrador Braga.

López planteó que en este caso no solo hay una vulneración de derechos fundamentales y humanos, sino también a los estatutos de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada por Chile.

Explicó que los funcionarios efectuaron el informe y le quitaron a la madre el cuidado personal provisorio de sus hijos sin que ella pudiese comunicarse, y sin la presencia de un traductor o facilitador cultural, que es lo que piden los estándares internacionales.

Asimismo, condenó que los funcionarios asociaran la pobreza con negligencia materna.

«Se culpabiliza a esas familias como si fuese negligencia materna, y en particular a las mujeres, porque las mujeres son las que son las más cuestionadas, las que más culpabilizan, de las que siempre se duda de su relato y las que son más violentadas a través de estereotipos de género y que viven, al fin y al cabo, esta reproducción compleja de discriminación por género, raza y clase”, denunció.

Gracias a las gestiones de las abogadas fue posible recuperar provisoriamente a los niños, quienes se encuentran con la madre mientras se realiza el juicio.

Con información de ElMostrador Braga.

