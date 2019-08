Marcha contra migrantes: entregan antecedentes a Chadwick sobre llamado a asistir con armas

Hasta el Ministerio del Interior y Seguridad Pública llegó esta jornada el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, con el fin de entregar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y a los medios de comunicación antecedentes e imágenes en el marco de la marcha llamada ‘Chile Despierta’, a la que se está invitando a asistir con armas.

La también nombrada Marcha Nacional por el Problema Migratorio (sic) está agendada para este domingo 11 de agosto en Santiago y las capitales regionales del país.

En este contexto, uno de los líderes del movimiento Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, ha convocado a través de su cuenta en Facebook a los asistentes a ir armados a la aludida cita.

«Los antecedentes son extremadamente graves (…) Algunos de los convocantes han llamado a portar armas; de hecho, Capitalismo Revolucionario ha señalado que han comprado bastones retráctiles, cascos, escudos», apuntó al respecto Navarro.

En ese sentido, el parlamentario advirtió que «llamar a marchar contra los migrantes, portando armas, es un hecho que no puede ser tolerado, tiene que ser investigado (…) El Ministerio del Interior tiene que hacer la investigación de inteligencia necesaria. Es una marcha que no tiene que ser autorizada. Cualquiera en este país puede marchar, pero no se puede hacer la convocatoria señalando que van armados para defenderse de un enemigo que no conocemos».

Navarro profundizó en los riesgos que implica el avance de posturas como éstas, sosteniendo que «la convocatoria contra los migrantes da inicio a una nueva fase en Chile. Estamos viviendo un antes y un después sobre cómo vamos a abordar el tema de los migrantes y la xenofobia. No pueden ser permitidas y aceptadas. Los países que la han permitido han entrado en un camino muy complejo de violencia y eso no puede suceder en Chile».

Cabe recordar que durante este lunes el senador Navarro solicitó formalmente a la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, no autorizar dicha movilización.