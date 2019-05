«Me golpearon varias veces la cabeza con una lacrimógena»: Los relatos de los reporteros agredidos por FFEE en el Instituto Nacional

La mañana de este martes Carabineros de Chile volvió a exhibir una violencia brutal en contra no solo de manifestantes, sino que también de comunicadores, en el marco de una nueva movilización de los estudiantes del Instituto Nacional.

Con la excusa de que los trabajadores de la prensa estaban interfiriendo en su labor de control de la protesta que tuvo lugar en el emblemático liceo capitalino, la estudiante de fotografía del Instituto Arcos, Javiera Godoy, y el fotógrafo de Agencia Aton, Javier Torres, fueron agredidos por los policías, quedando el brutal accionar de los miembros de Fuerzas Especiales (FFEE) registrado en videos que se viralizaron durante este martes.

A Godoy una funcionaria de Fuerzas Especiales de Carabineros le propinó al menos dos golpes de puño en el rostro, en momentos en que la policía portaba una bomba lacrimógena en su mano y cuando la mujer ya se encontraba inmovilizada por otros dos carabineros.

En conversación con el medio Piensa Prensa la reportera relató de la siguiente forma lo ocurrido: «Adentro del Instituto Nacional una mujer carabinero y otro hombre me jalaron de pelo, me golpearon reiteradas veces en la cabeza, en el cráneo, con una bomba lacrimógena, me pegaron patadas, me quitaron los aros; me subieron al retén, me siguieron golpeando (…) no me dejaron ir al baño, informé que estaba con mi menstruación y tampoco me dejaron entrar».

En tanto, en diálogo con El Ciudadano, Javier Torres de Aton narró que al ser ingresado al furgón policial «un efectivo de Fuerzas Especiales me ahorca para que yo entre (…) En un momento nos cambian a otro furgón policial y ahí me intentan quitar la cámara. Yo forcejeé, me la quitan y luego me la devuelven porque yo les dije que era un procedimiento ilegal el que estaban haciendo». El comunicador añade que en todo momento exhibió la credencial de prensa que ocupa para cubrir Presidencia en La Moneda. «Yo estaba haciendo mi trabajo solamente», concluye.

Cabe recordar que estas acciones represivas que se dan en el contexto de manifestaciones por parte de Carabineros han contado con el apoyo tanto del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y del ministro del Interior, Andrés Chadwick, debido a que se enmarcan en el llamado proyecto Aula Segura. Una iniciativa que en días anteriores se ha traducido en una revisión sistemática de las mochilas de los alumnos del Instituto Nacional en movilizaciones y en las inmediaciones del establecimiento educacional.