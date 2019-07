«Me rasguñaron con piedras el brazo»: Joven denuncia agresión homófoba en Las Condes

Una joven estudiante, Martina Vercellinno (20), denunció que fue agredida en la comuna de Las Condes, identificando como responsables a personas homofóbicas, de acuerdo a lo que informó este viernes el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La afectada narró que sus agresores «me agarraron, me pegaron en el ojo, labio y me rasguñaron con piedras en el brazo; todo pasó muy rápido y no pude reaccionar». Martina reflexionó señalando que quienes la violentaron «le hacen daño a la comunidad LGBTI», agregando que «es una pena enorme que aún sigan pasando estas cosas, no entiendo cómo no se dan cuenta que somos personas igual y no le hacemos daño a nadie».

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que las agresoras «fueron dos mujeres que cubrieron sus rostros. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un plaza cercana a la Escuela Militar. Con anterioridad la joven ya había advertido que se sentía observada. Es tanto su miedo, que viajó a Rancagua para estar junto a su familia en este difícil momento, dejando el departamento donde vive en Las Condes. Expresamos toda nuestra solidaridad a Martina y llamamos a cesar con estos abusos».

Andrade añadió que la Municipalidad de Las Condes ya maneja los antecedentes de lo ocurrido, por lo que -dijo- «esperamos se dé con la identidad de las responsables, así como que la afectada reciba toda la ayuda legal y sicológica necesaria».

El Movilh precisó que en el transcurso del 2019 ya se ha conocido de 28 ataques físicos contra personas LGBTI. «Es una cifra alarmante que refuerza la necesidad de reformar la Ley Zamudio para que efectivamente las víctimas alcancen justicia», señalan desde la organización de la diversidad sexual.