Metodología de las 5D: lanzan campaña para prevenir y erradicar el acoso callejero

El Metro de Santiago, la Fundación Para la Confianza, la organización internacional Right To Be y L’oreal, lanzaron este miércoles 16 de noviembre la campaña Stand Up contra el acoso callejero.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno chileno, se anunció en la estación Baquedano del tren subterráneo y busca difundir la metodología de las 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosador, en casos de ser testigos de acoso.

A través de un comunicado, el Metro explicó los detalles del protocolo:

1. Distraer: pregunta al agresor cómo llegar a un lugar o simula ser amigo de la víctima.

2. Delegar: Pedir ayuda también es ayudar. Si no te sientes capaz de intervenir, pide ayuda a alguien más. Si estás en Metro, acércate a nuestro personal o llama al 1488 para recibir asistencia.

3. Dar asistencia: Habla con la persona que ha sufrido acoso callejero. Hazle saber que lo que ha pasado no está bien y que en ningún caso es su culpa. Bríndale apoyo, un poco de empatía supone una gran diferencia.

4. Documentar: la situación puede ser de gran apoyo para la víctima cuando haga una denuncia. Si vas a grabar, recuerda que lo haces para ayudar. Nunca publiques nada sin su autorización y pregúntale qué quiere hacer con la grabación.

5. Dirigirse al acosador: interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es un delito. No entres en una discusión y pídele que deje a la víctima tranquila. Este debe ser el último recurso. Tu seguridad y la de la víctima son lo primero.

DIRIGIRSE AL ACOSADOR: Interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es un delito. No entres en una discusión y pídele que deje a la víctima tranquila. Este debe ser el último recurso. Tu seguridad y la de la víctima son lo primero. pic.twitter.com/hWX1wCeyz3 November 16, 2022

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, indicó que buscan que ese espacio que utilizan más de dos millones de personas al día sea más inclusivo y seguro para todas y todos. «Si bien Metro es un espacio que destaca por su seguridad, no estamos exentos de situaciones de acoso callejero, por eso seguimos reforzando medidas que prevengan estos hechos y apoyen la denuncia a través de nuestro canal 1488″, expresó.

Asimismo, agregó que “esta no es solo una campaña comunicacional, sino que es una metodología de capacitación para todos y que nos ayudará a generar un ecosistema mucho más seguro, buscando eliminar estos actos repudiables que no pueden ser permitidos”.

Por su parte, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, valoró “esta campaña que se ha desarrollado en una coproducción entre el mundo público y privado, porque queremos decir basta al acoso callejero y también a que mujeres, niñas, niños y adolescentes no se puedan sentir tranquilas en el espacio público. Por eso quisimos sumarnos a esta iniciativa y tomar todas las acciones que sean posibles para promover la denuncia y una comunidad alerta que pueda abordar esta problemática con la seriedad y celeridad necesaria”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, resaltó que la iniciativa “nos recuerda que la violencia ocurre en distintos espacios, públicos y privados y que debemos ser capaces de actuar como sociedad para prevenir y erradicar las causas estructurales que la causan. No podemos permanecer indiferentes como si no fuera nuestro problema“.