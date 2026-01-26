Ministro Cordero por detención de Vivanco: «Es un golpe institucional muy severo»

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que la detención dela exmagistrada Ángela Vivanco «es una imagen muy fuerte». «Nosotros no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema», afirmó.

El OS7 de Carabineros detuvo la noche de este domingo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, en su domicilio de la comuna de Las Condes. La diligencia, ordenada por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, marca un punto crítico en la investigación por corrupción conocida como el caso de la «Trama Bielorrusa» o «Muñeca Bielorrusa».

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió este lunes al episodio, calificándolo como un «golpe institucional muy severo» y reflexionando sobre sus profundas implicancias para el Poder Judicial de Chile.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 21:00 horas del domingo. Efectivos del OS7, acompañados por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, y el abogado defensor de Vivanco, Jorge Balladares, ingresaron a la residencia de la exmagistrada tras contar con una orden de detención y de entrada y registro.

Tras una diligencia de aproximadamente una hora, Vivanco fue esposada y trasladada por Carabineros, una imagen que rápidamente dio la vuelta al país y se difundió en redes sociales

El fiscal Muñoz detalló que el operativo se cumplió con normalidad. «Se dieron cumplimiento a todas las formalidades legales y se le hizo lectura a los derechos que le corresponden», afirmó, añadiendo que «no hubo ningún inconveniente ni altercado», afirmó.

El persecutor señaló que «la diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución respectiva».

Tras la detención, la exministra fue trasladada a dependencias policiales para quedar a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía, donde este lunes será formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Ministro Cordero: «No tenemos registros históricos de una situación similar»

En declaraciones a Radio Duna, el ministro de Seguridad, Luis Cordero se refirió a la gravedad del momento y la situación de la exmagistrada.

«Es una imagen muy fuerte, porque con independencia de quién se trate, la detención de un exministro de la Corte Suprema, que además fue removida de su cargo por los hechos a los cuales está asociada su detención, es por cierto un golpe institucional muy severo».

«es una cuestión muy severa y, en mi opinión, es una cuestión más severa todavía en el contexto y el rol que cumple la Corte Suprema como árbitro institucional», afirmó el también abogado, doctor en Derecho y profesor universitario .

El ministro profundizó en el rol esencial que cumple el máximo tribunal en un contexto de polarización social.

«En sociedades polarizadas, que es en parte lo que Chile vivió en los últimos años con niveles de polarización que creo que son más bajos que el resto del mundo, los Tribunales Supremos cumplen un rol muy determinante como árbitros de esa tensión. Entonces, cuando usted tiene a su vez un impacto de un caso de corrupción en la Corte Suprema, ese árbitro institucional, por cierto, se ve debilitado en el fondo», reflexionó.

Cordero enfatizó la singularidad histórica del caso de Vivanco que constituye un hecho sin precedentes en la historia judicial de Chile.

«Nosotros no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema. Los conflictos que uno podría decir que tuvieron en el borde de asuntos penales en el siglo XIX, principios del siglo XX, la Corte Suprema, en nada se asemejan a esto, tenían que ver con otro tipo de disputa».

Por ello, consideró que este episodio se sitúa entre «los problemas de poderes públicos más complejos en nuestro país».

Sin embargo, el secretario de Estado llamó a no quedarse solo con la imagen disruptiva de la detención. «Esa imagen, no solo hay que quedarse con ella (…) La pregunta es, qué compensa todo eso, porque el impacto de esto, es un impacto muy severo en confianza», planteó.

En ese sentido, Cordero destacó las acciones que el propio máximo tribunal del país ha adoptado para enfrentar la crisis de credibilidad.

«La Corte ha tomado medidas, que eligió una presidenta, no solo porque es la primera mujer presidenta, sino porque tiene un perfil muy definido en temas de corrupción, es probablemente de las ministras más severas de la Corte Suprema en este ámbito, que es el caso de la ministra [Andrea] Chevesich», señaló citado por Emol.

«Lo que quiero decir es que la Corte también dio una señal institucional en esos términos, y este proceso va a ser un proceso difícil», concluyó el titular de Seguridad, anticipando el complejo camino judicial que se inicia.

Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos

La formalización de este lunes se enmarca en la investigación liderada por la Fiscalía de Los Lagos, que acusa a Vivanco de integrar una red de corrupción destinada a favorecer judicialmente al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en su litigio contra Codelco.

Según la Fiscalía, la exministra recibió coimas canalizadas a través de su pareja, Gonzalo Migueles, por intermedio de los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos – para no inhabilitarse y acelerar la tramitación de recursos a favor del CBM. Esto habría llevado a que la cuprífera estatal tuviera que pagar más de $17.000 millones al consorcio.

Actualmente, Vargas, Lagos y Migueles se encuentran en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber,

Adicionalmente, la exjueza habría participado en el lavado de esos dineros, un mecanismo en el que, según la investigación, habrían intervenido los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), y el cambista Harold Pizarro, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario nocturno por su colaboración.