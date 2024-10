Monsalve renuncia a la Subsecretaria de Interior tras denuncia de violación

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, renunció este jueves a su cargo tras conocerse una denuncia por presunta violación presentada en su contra.

La denuncia contra Monsalve fue ingresada el pasado 14 de octubre ante la Fiscalía Centro Norte y el fiscal Xavier Armendáriz quien se enncuentra a cargo de la indagatoria, indicó que se encuentra «en desarrollo».

Según consignó La Tercera, existiría un peritaje del Servicio Médico Legal (SML) en el cual se daría cuenta de lesiones y que la denunciante sería una mujer mayor de edad, que se desempeña como funcionaria de la Subsecretaría del Interior.

Al respecto, Monsalve aseguró que “durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar -y eso fundamenta esta decisión- el normal funcionamiento del Gobierno“.

“En el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros. En el marco de esta investigación, tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo“, añadió.

Por este motivo, Monsalve señaló que “he presentado mi renuncia -a partir de ahora- al Presidente de la República (Gabriel Boric)”.

Asimsimo, señaló que “he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe esta denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y, respecto a esa denuncia, quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito“.

Monsalve: «Demostraré mi inocencia»

Sin embargo, el ahora exsubsecretario del Interior aseguró que «en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia».

“Eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene”, apuntó el médico cirujano.

Señaló que ante cualquier otro aspecto respecto relacionado con la denuncia, «en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de La Moneda».

Según fuentes del Ministerio Público, citadas por La Tercera, el fiscal Xavier Armendáriz habría conformado un equipo que estaría a cargo de las diligencias. De hecho, se habría tomado declaración a la presunta víctima, así como a un par de testigos a quienes la mujer les habría revelado los hechos, luego de haber sufrido la agesión sexual.