Movilh advierte que Superintendencia confirmó 5 casos más de discriminación a personas trans en Isapre Colmena

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que exigió a la Isapre Colmena Golden Cross cesar con la discriminación y rebaja en la cobertura de las prestaciones a personas trans, provocó que tanto el ministro de Salud, Jaime Mañalich, como el senador Guido Girardi (PPD) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), solicitaran a la Superintendencia de Salud investigar el alcance de esta ilegalidad, lo cual -según señala esta organización- ya está rindiendo sus frutos.

Cabe recordar que tras un recurso presentado por el Movilh a favor de un joven trans, la Corte de Apelaciones ordenó el pasado 6 de agosto a Colmena que despatologice a la transexualidad para efectos de definir la cobertura en los planes de salud, además de exigirle que entregue a todas las personas igual atención, al margen de su identidad de género. Esto, luego de que la Isapre le rebajara en un 75% la cobertura al afectado solo por considerar que la transexualidad es una enfermedad.

Por un lado, el Movilh destaca que Mañalich enfatizó en una reunión con la vocera de la agrupación, Daniela Andrade, y con el dirigente Rolando Jiménez, que la transexualidad no es una patología y que, en tal sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones se ajusta a derecho.

«Efectivamente, el Código Internacional de Enfermedades CI10 no considera a la transexualidad como una patología y esa es la manera como nosotros definimos si una condición determinada es o no una enfermedad. Y la transexualidad, por cierto, no es una enfermedad y lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es señalar lo que corresponde en justicia y en derecho», indicó el titular de Salud citado por el Movimiento de la diversidad sexual.

En tanto, la misma organización relevó que el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, precisó en otra reunión con el senador Girardi, la abogada del Movilh, Mónica Arias, y el dirigente del Área Salud de dicho movimiento, Diego Ríos, que ya se inició una investigación en Colmena, descubriéndose que al menos otras 5 personas trans estaban siendo discriminadas por la Isapre.

«La Superintendencia tiene los mismos criterios de la Corte de Apelaciones y estima que esta situación está fuera del ámbito legal. Le pedimos que se haga un catastro de todos los casos que hay en otras isapres donde se estarían discriminando y violando Derechos Humanos de las personas trans», señaló al respecto Girardi.

Por su parte, Ríos dijo esperar que «tras el catastro, la Superintendencia sancione a todas las isapres que incurren en abusos. Es probable que descubramos muchos más casos de transfobia, todos lo cuales deben ser sancionados».