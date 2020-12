Movilh denuncia que mujer trans fue agredida por su hermano

Este miércoles 2 de diciembre, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que una mujer trans de 39 años, de iniciales T.C.B, fue agredida ayer por su hermano de 22 años, quien le propinó diversos golpes en su cuerpo y cabeza con un bate metálico.

La agrupación repudió “este nuevo abuso transfóbico”, y en un comunicado señaló que los hechos ocurrieron cuando la mujer venía de su trabajo y bajó de un taxi para dirigirse a su casa.

Acto seguido, fue interceptada en las calles Federico Errázuriz con San Pablo, por su hermano, quien con anterioridad ya la había insultado por su identidad de género, en esta oportunidad, la agresión fue física, mientras le gritaba “maricón, culiao, sidoso” .

La víctima dijo sobre su agresor: “intentó reventarme el cráneo y me reventó un dedo. Me defendí con mis brazos y mi cartera. Mientras me golpeaba me gritaba que me iba a matar, que debía morirme. Caí al suelo y unas mujeres me levantaron y ayudaron. En una camioneta me llevaron a la asistencia médica. Horas después denuncié los hechos ante la PDI (Policía de Investigación)”.

Las lesiones de la mujer fueron constatadas en el Servicio de Alta Resolución (SAR) Pudahuel La Estrella, donde le diagnosticaron herida contusa en el cráneo y dificultad para respirar.

Sujeto golpea el cráneo de su hermana con un bate solo porque no tolera que sea trans. Mientras la golpeaba, le gritaba “maricón y sidoso" (Sic). Hechos ocurrieron en Pudahuel. https://t.co/VJSjNnfkbe ¡BASTA DE TRANSFOBIA! pic.twitter.com/A0LeIQmCrp — Movilh Chile (@Movilh) December 2, 2020

Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movilh, señaló que esta situación es muy lamentable. “Este abuso, es doblemente dramático, pues proviene de un familiar, de alguien que debería cuidar y proteger a su hermana. Es muy sobrecogedor cuando la transfobia y la violencia provienen de la propia familia”, dijo.

Adicionalmente, se manifestó empático con la víctima y prometió hacer justicia. “Expresamos toda nuestra solidaridad a T.C.B y desde ya anunciamos que iniciaremos acciones legales contra el responsable”, acotó.

Fuentes: El Desconcierto/Ismorbo.