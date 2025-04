Ni Piñera los salvó del aterrizaje forzoso: Suprema anula helipuerto de sus exministros tras presión vecinal

Tras las presiones de los vecinos de la comuna de Huechuraba, la Corte Suprema clausuró el Helipuerto Santiago SpA, propiedad del empresario Juan Riesco y los ex ministros de Sebastián Piñera, Félix de Vicente y Alfredo Moreno, quien recientemente fue designado director de Codelco por el gobierno de Gabriel Boric.

Durante más de cuatro años los pobladores de la comuna ubicada en la zona norte de Santiago, agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, llevaron a c movilizaciones y acciones judiciales para denunciar irregularidades, así como ruidos molestos y peligro de accidentes, provocados por el helipuerto instalado a pocos metros de las poblaciones El Barrero y El Bosque 1 y 2.

Fue justamente a mediados del año 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando un grupo de vecinos de Huechuraba comenzaron a denunciar las operaciones de las aeronaves. “Volaban a baja altura y emitían ruidos que no dejaban descansar, además de que el recinto guardaba decenas de miles de toneladas de combustible a pocos metros de nuestras viviendas”, explicó Maximiliano Bazán, dirigente del movimiento.

De forma paralela, el helipuerto se encontraba con una clausura temporal desde enero de 2025, por no tener recepción final ni patente comercial al día. Junto a eso, la propia Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana había invalidado una segunda prórroga al permiso provisorio, otorgado en marzo de 2024 por la misma Dirección de Obras de Huechuraba.

Fallos de la Corte Suprema contra el helipuerto de los ministros de Piñera

Tras cuatro años de lucha, el máximo tribunal del país emitió dos sentencias en contra de la empresa de Juan Riesco y los exministros de Piñera.

En el primer fallo confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago dictada en noviembre de 2023, que en dicha ocasión acogió un recurso de protección presentado por los vecinos de El Barrero, por lo que el helipuerto declarado ilegal al «afectar el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, declarando que debe suspender sus operaciones».

El tribunal de alzada suspendió su funcionamiento hasta que “obtenga todas las autorizaciones administrativas, urbanísticas y municipales”.

Asimismo, determinó que el helipuerto no contaba con la patente comercial definitiva para ejercer y que la provisoria expiró en septiembre de 2022. También acreditó que no poseía el respectivo permiso de edificación, lo cual se sumó al hecho que las edificaciones construidas no coincidían con el permiso provisorio entregado por la municipalidad.

En esa ocasión, el tribunal de alzada determinó que “la actividad desarrollada por el Hhelipuerto no se encuentra permitido por el Plan Regulador Comunal de Huechuraba, por lo que se aprecia un actuar de la recurrida que no se ajusta a derecho”.

Además, estipuló que los dueños de la empresa Helipuerto Santiago SpA, podían apelar a la Corte Suprema.

Sin embargo, a través de su fallo, el máximo tribunal confirmó que “la Municipalidad recurrida incurrió en ilegalidad al dictar la Resolución N° 314 de fecha 20 de septiembre de 2022, por no justificar suficientemente la ampliación del plazo de vigencia de construcciones provisorias de infraestructura aeroportuaria emplazadas en una zona cuyo uso de suelo, conforme al Plan Regulador Comunal de Huechuraba, es principalmente residencial”.

El segundo dictamen emitido por la Suprema anuló una sentencia de septiembre de 2022, a través de la cual, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó la legalidad del permiso que otorgó la Municipalidad de Huechuraba para ampliar las operaciones del Helipuerto Santiago.

En esa oportunidad, el tribunal de alzada rechazó el recurso de ilegalidad que había sido presentado contra la extensión del permiso provisorio del helipuerto.

Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema revirtió el fallo, declarando que dicho permiso es ilegal, por lo cual lo anuló.

En su sentencia, acogió el recurso de ilegalidad y confirmó que “la resolución impugnada es ilegal (…) y en consecuencia:

a) Se declara nula la Resolución de Edificación N°314/2022, de 20 de septiembre de 2022, dictada por la Directora de Obras Municipales de la Municipalidad de Huechuraba; y

b) Se reconoce al demandante el derecho a impetrar la indemnización de los perjuicios que eventualmente correspondieren”.

«Lo más importante de destacar acá es la organización vecinal, porque sin ella no hubiera sido posible investigar ni hacer visible este conflicto», inidcó Maximiliano Bazán, dirigente del Movimiento Solidario Vida Digna de Huechuraba.

Organización vecinal fue clave para anular el Helipuerto de Santiago

La lucha incansable de los vecinos de Huechuraba fue clave para que el máximo tribunal del país ordenara el cierre de operaciones del Helipuerto de Santiago que durante años fue un foco de inseguridad por peligro de accidentes y ruidos molestos.

la resolución de la Corte Suprema ratifica lo que ya habían sostenido: que el helipuerto incumple la normativa vigente.

«Lo más importante de destacar acá es la organización vecinal, porque sin ella no hubiera sido posible investigar ni hacer visible este conflicto, pero menos aún sostenerlo en el tiempo. Lo que viene ahora es ver que retiren las instalaciones y así se haga un poco de justicia”, indicó Maximiliano Bazán, quien fue el representante legal del recurso de ilegalidad presentado por el Movimiento Solidario Vida Digna de Huechuraba y patrocinado por la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales.

Yeny Silva Barría, abogada patrocinante y profesora de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, destacó la importancia del fallo, a través del cual “la Excelentísima Corte Suprema confirma que la instalación y operación del Helipuerto no se encuentra ajustada a derecho, por infringir la normativa urbanística y ambiental vigente”.

En declaraciones a Interferencia la jurista planteó que “el único remedio posible es su clausura definitiva”.

Por su parte, el actual alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, sostuvo que «respetamos el fallo, que además avala la pertinencia de haber clausurado el Helipuerto apenas asumimos esta administración. Ahora, se iniciará un sumario administrativo ante las eventuales responsabilidades que este fallo puede desencadenar, por las decisiones tomadas en la administración anterior”, a cargo del PPD, Carlos Cuadrado.

Ni Piñera los salvó del aterrizaje forzoso

Los dos fallos de la Suprema constituyen un golpe para los intereses comerciales del empresario Juan Riesco y los ex ministros de el fallecido expresidente Sebastián Piñera, Félix de Vicente y Alfredo Moreno, quienes son los dueños de la empresa

De Vicente, quien fue titular de la cartera de Economía durante el primer gobierno de Piñera, argumentó que los planes reguladores estén desactualizados.

Además, confirmó a Radio Bio Bío que, tras una reunión de socios realizada el día anterior, se decidió no continuar con la iniciativa en Santiago.

La decisión del nombramiento de Alfredo Moreno como integrante del directorio de Codelco ha generado críticas desde sectores políticos que ven con distancia la presencia de una figura ligada al corazón del piñerismo.

La decisión de la Suprema sobre el cuestionado helipuerto también afecta al ingeniero civil industrial y empresario Alfredo Moreno Charme, quien se encuentra en el centro de la controversia tras recientemente haber sido designado por la administración del presidente Gabriel Boric como nuevo integrante del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Esta decisión generó tensiones políticas por tratarse de una de las figuras más emblemáticas de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Su llegada al directorio de la principal empresa estatal se da en el marco de un proceso llevado a cabo por la Alta Dirección Pública (ADP) y despertó críticas en la opinión pública, entre las que destaca la del abogado Mauricio Daza, quien recordó que Moreno Charme fue presidente del Banco Penta en la época que el grupo Penta financiaba ilegalmente la política».

A través de un mensaje compartido en su cuenta en X, señaló que dicha causa penal «se truncó por una operación de impunidad protagonizada por su primo hermano, el entonces fiscal nacional Abbott Charme», la cual fue impulsada a través del cuestionado penalista Luis Hermosilla por gobierno de Piñera en el que Moreno era ministro, «y ejecutada por el ex fiscal Manuel Guerra».

Asimismo, planteó que el empresario cuneta con «cero» experiencia en el ámbito minero.