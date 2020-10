“No queremos tener fiscales asesinados”: Asociación de Fiscales denuncia “falta de firmeza” del Gobierno frente a amenazas a Chong

Luego de que dos motoristas entregaran una carta con amenazas y un teniente coronel de Carabineros rondara el domicilio de la fiscal Ximena Chong, quien investiga los hechos ocurridos en puente Pío Nono, la Asociación de Fiscales de Chile hizo un llamado a que este tipo de amedrentamientos no se normalicen al punto de tener el día de mañana «fiscales asesinados”

En conversación con Radio Cooperativa, el presidente del gremio, Claudio Uribe, sostuvo que «los mecanismos de protección nunca van a ser perfectos, en eso estamos absolutamente claros. Entiendo que se han tomado medidas para protegerla a ella y su entorno familiar, pero fuera de eso esperamos además que se investiguen todas las situaciones que le ha tocado vivir«.

Asimismo, el líder de la asociación indicó que como gremio «creemos que esta situación de amenazas no se puede normalizar, no lo podemos mirar como parte de la pega».

«Estas son situaciones graves, delicadas, y precisamente lo que creemos que hay que hacer es actuar con firmeza para evitar que estas situaciones se repitan y que sigan escalando. No queremos tener el día de mañana fiscales asesinados», agregó.

Indicó que la fiscal Chong está siendo amenazada»solamente por el hecho de hacer su pega».

Uribe condenó además la respuesta del Ejecutivo sobre esta situación. «A mí me cuesta ver el respaldo del Gobierno en esta materia», indicó.

«Quiero recordar que el encargado de mantener el orden público y tratar de que estas situaciones no pasen es el Gobierno, es la autoridad política, y me gustaría ver más firmeza en el rechazo a todas las situaciones que ha vivido la fiscal Chong», precisó.

Asimismo, en una entrevista con T13, el presidente de la Asociación de Fiscales destacó que «no tengo recuerdo que un fiscal haya sido amenazado tanto, por hacer su pega, como ha sido amenazada la fiscal Chong«.

También se refirió al hecho de que se encontrara al teniente coronel de Carabineros, Freddy Vergara, deambulando frente al domicilio de la fiscal.

«Si lo que tenemos es un hostigamiento, un seguimiento a la fiscal sería un hecho de la mayor gravedad que podría ser incluso constitutivo de delito y hay que investigarlo a fondo», planteó.

«Mi moto tenía un desperfecto y me desvié para regresar a un taller»

Según las investigaciones, el teniente coronel de Carabineros rondaba la casa de Chong en su motocicleta y se dio dos vueltas por el domicilio de la persecutora para, posteriormente, detenerse frente a su puerta.

El carabinero dio su versión en un video subido a redes sociales por un periodista de ADN, asegurando que se vio «involucrado sin querer».

De acuerdo con Vergara, iba camino a su trabajo como todas las mañanas, desde Ñuñoa a Independencia, cuando se dio cuenta de que su motocicleta particular «tenía un desperfecto».

«Traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligó a volver a mi ruta original de trayecto», explicó.

Sin embargo, extrañamente desistió de ir al taller tras esta vuelta, porque se le hacía tarde para llegar a las dependencias policiales. «Considerando que no iba a volver a esa hora al taller, porque se me estaba haciendo un poco tarde, continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao», señaló.

El teniente coronel de Carabineros indicó que tiene registrado todo en una cámara, y que su intención es poner las imágenes «a disposición de quien quiera, para aclarar lo más pronto posible este hecho».

Exigen la renuncia de Rozas

A nivel político, los hechos de amedrentamiento a la fiscal Chong despertaron la indignación en la oposición, llegando incluso a exigir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas.

El diputado Matías Walker (DC), señaló que las amenazas recibidas por la presecutora“son inaceptables”.

«Esta es la gota que rebalsó el vaso, la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, se hace absolutamente insostenible, el ministro del Interior, Víctor Pérez ,tiene que pedirle la renuncia hoy día mismo. Esta situación no da para más, el Gobierno tiene que intervenir Carabineros de Chile”, comentó.

A su vez, la senadora DC Yasna Provoste emplazó a Víctor Pérez, señalando que “el ministro del Interior debe garantizar que no se pueda estar realizando un amedrentamiento a quien lleva adelante esta causa”, mientras la bancada de senadores socialistas calificó de “gravísimas” las amenazas contra la fiscal Chong.

“Se debe esclarecer con celeridad quiénes son los autores de estas amenazas y el Gobierno debe garantizar las condiciones de independencia, seguridad y autonomía para que el Ministerio Público pueda continuar con su trabajo”, dijo.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier recordó que “desde el domingo, figuras públicas de la derecha más dura han estado en una abierta campaña contra la fiscal Ximena Chong, alentando implícitamente situaciones que pueden ir contra su seguridad personal. Esta situación es extremadamente grave”.

En tanto, el senador por las regiones de Ñuble y Biobío, Felipe Harboe (PPD), manifestó que “esto amerita que el Gobierno –de una vez por todas– inicie la Reforma Policial. No es aceptable que en un Estado de Derecho democrático, la fiscal que está investigando el caso reciba amenazas o amedrentamientos, menos aún la presencia de un oficial de la policía que está siendo investigada. Eso es absolutamente inaceptable”.

El parlamentario además emplazó al Presidente Sebastián Piñera: “Llamamos al Presidente de la República, de una vez por todas, a poner orden en esto, porque esta situación se está saliendo de todos los cauces normales de un Estado de derecho”.

Desde Revolución Democrática, en tanto, el diputado Pablo Vidal recalcó que esta situación que afecta a la fiscal Chong “es intolerable y requiere de la condena transversal”.

“Una pieza clave para el funcionamiento de la democracia es la autonomía», dijo.

A través de un comunicado, los senadores del Partido Socialista, consideraron «de extrema gravedad las amenazas efectuadas contra la jefa de Alta Complejidad Centro Norte.

«Las amenazas por redes sociales y el amedrentamiento sufrido por la fiscal tras la formalización del carabinero Sebastián Zamora no pueden tener cabida en un Estado de Derecho. Y lo que resulta más grave aún es la información que indica que el fiscal Nacional ha llamado al Ministerio del Interior para relatarle los episodios sufridos por Chong en los alrededores de su casa, que involucrarían a un teniente coronel de Carabineros, quien habría sido controlado por la PDI frente a la casa de la investigadora», agregaron los congresistas.

En la DC, emitieron una declaración, en la que junto con solidarizar con la fiscal Chong, emplazan al “Gobierno de Sebastián Piñera, especialmente del Ministerio del Interior, que tome todos los resguardos posibles para garantizar la protección de la Fiscal, ya que hasta la fecha toda la proactividad ha sido para defender incomprensiblemente al General Rozas”.

Además, el partido opositor señaló que “Carabineros debe investigar y sancionar la actitud del Teniente Coronel Freddy Vergara, quien hasta el momento ha dado excusas y versiones sobre las razones de su paso por la calle donde reside la fiscal Chong. El teniente debe someterse a la investigación que abrió la Fiscalía, por lo que esperamos que no existan defensas corporativas ni de la institución ni del Gobierno”.

En tanto, la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, sostuvo que “cuando se ataca de esta forma a fiscales o jueces, se pone en riesgo la democracia” y también se refirió a los dichos de personeros del oficialismo, como el caso del senador Iván Moreira (UDI), quien calificó de «muy normal» las amenazas hacia la fiscal Chong.

“Quiero llamar a la prudencia. He escuchado declaraciones de parlamentarios de derecha totalmente destempladas en contra de la fiscal tras la formalización del carabinero, declaraciones que lo único que hacen es atizar a mentes afiebradas que ven enemigos políticos donde hay un trabajo serio y profesional”, sostuvo la legisladora.

Con información de El Desconcierto, Cooperativa y El Mostrador.

