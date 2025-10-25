Palestina: El genocidio no ha terminado

Las palabras del primer ministro nazisionista israelí Benzion Mileikowsky –conocido por su nombre semitizado de Benjamín Netanyahu– respecto a que los ataques contra el pueblo palestino no han terminado, a pesar de la firma de un cese al fuego, demuestran que su visión y práctica de exterminio, su plan de solución final del pueblo palestino está más vigente que nunca.

“Juntos hemos logrado enormes victorias… pero, al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado. Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo”, afirmó, con su crónico victimismo, el criminal Netanyahu tratando de esta forma de calmar las pretensiones y exigencias de los miembros más extremistas de su gabinete y al mismo dar muestras de la Hasbará del ente israelí.

Ministros como el encargado de la cartera de seguridad, el colono de origen kurdo iraquí Itamar Ben Gvir y el ministro de asentamientos de origen ucraniano Bezalel Smotrich, quienes se niegan a aceptar cualquier trato que implique no llevar a término el exterminio del pueblo palestino y el control total de la Franja de Gaza. Una triada de criminales, genocidas que expresan la perversidad absoluta de una sociedad que ha elegido, como sus representantes, a esta clase de desquiciados.

La triada de genocidas. Ministro Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich. Criminal de guerra Benjamín Netanyahu.

Las expresiones del líder de la entidad genocida israelí, junto a las amenazas e incitaciones genocidas de los políticos y líderes de una sociedad mayoritariamente extremista, como es la israelí, echa por tierra toda esa narrativa falsaria de sostener que se ha alcanzado un cese al fuego en la Franja de Gaza. La realidad indica que el genocidio no ha finalizado y que esta frágil pausa –ya violada- es sólo una etapa más de una política de aniquilación del pueblo palestino.

Un acuerdo que, en su primera fase, estipuló el canje de los retenidos israelíes. Una veintena de ellos vivos y cerca de 40 cuerpos de aquellos israelíes que fueron asesinados por los propios bombardeos de sus tropas, a través de la puesta en práctica de la denominada ‘Directiva militar Aníbal’ ( ). Por la parte del pueblo de palestina, se esperaba la libertad de 1.961 prisioneros, cuyas imágenes estremecieron por las señales evidentes de tortura. Demacrados, en los huesos, con signos visibles de un trato indigno y violatorio a los derechos humanos de miles y miles de palestinos. Un intercambio que fue supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La liberación de los secuestrados palestinos, una parte importante de ellos con largas condenas y otros simplemente bajo el marco de la denominada detención administrativa, han sido la muestra evidente que “el enemigo fracasó en su intento de liberar a sus retenidos mediante la presión militar, a pesar de la superioridad informativa y de poder de que disponía, y ahora los recupera aceptando un acuerdo de intercambio de prisioneros, tal cual la resistencia lo había prometido desde el principio”, como lo señaló un comunicado de las brigadas Al Qassam.

Una falsa tregua propiciada por el principal aliado de la entidad genocida israelí: la administración de Donald Trump. Una ilusoria esperanza de paz que la mediática occidental presenta como un ejemplo de política exterior, encabezada precisamente por un catalizador de conflictos como es Trump, y, más aún, acompañado por el ente genocida en proponer una paz que es más impositivo que un camino de real solución.

No puede ser un plan que conduzca a una paz duradera sin que tenga por objetivo terminar con un proceso de ocupación, colonización y exterminio, que ha sido justamente propiciado por Washington y sus aliados, a lo largo de los últimos 77 años. Décadas de opresión y exterminio que echan por el suelo la pretendida narrativa sionista de que el actual proceso de genocidio comenzó el 7 de octubre de 2023 tras el inicio de la operación político-militar denominada “Tufán al Aqsa” (Tormenta de Al Aqsa). Una epopeya valerosa, digna, heroica, que volvió a visibilizar la lucha del pueblo palestino.

Dos años desde Tormenta de Al Aqsa. Dos años de genocidio sionista contra palestina.

Una operación de la resistencia palestina, indudablemente, justa, necesaria y legal desde el punto de vista del derecho internacional ( ), que generó la acción del régimen judío sionista israelí de catalizar el más feroz genocidio que haya conocido la humanidad en los últimos 80 años, que movilizó a la resistencia, no sólo palestina, sino también de El Líbano, Yemen e Irán, fundamentalmente instalando la necesidad de la autodeterminación de Palestina y la dignidad de la Umma en el escenario internacional.

Por más palabras de aparente buena voluntad, Washington y su socio sionista israelí respecto a felicitarse por un alto al fuego, la realidad nos indica que estos procesos han sido permanentemente acciones de artificio, parafernalia política mediática, para darle un respiro al liderazgo criminal político militar israelí. Esto, cuando se ha visto presionado en lo militar por la resistencia, la opinión internacional negativa y condenatoria a los crímenes de Israel y los tímidos pasos que se comenzaban a dar para, no sólo criticar, sino que implementar medidas que permitieran concretar acciones punitivas contra el ente nazisionista.

Los asesinatos contra el pueblo palestino no han cesado y junto a las acciones del ejército ocupante se han sumado las acciones de milicias armadas, financiadas y apoyadas en logística militar e información de inteligencia, para llevar a cabo asesinatos de miembros de Hamas y personas vinculadas a la resistencia palestina. Grupos de mercenarios y asesinos respaldados por el gobierno de Netanyahu que asesinaron al periodista Saleh Al-Jafarawi en Gaza, mientras cubría un enfrentamiento en la ciudad de Gaza entre Hamas y esos grupos mercenarios y traidores a su propio pueblo, respaldados por el ejército y los servicios de inteligencia tanto interno (Shin Bet) como externo (Mossad) israelí ( ).

Desde la firma del cese al fuego, he advertido que el régimen sionista no cumplirá dicho acuerdo, como ha sido tradicional y sus argumentos para violar esta frágil tregua serán los que suelen esgrimir: su seguridad amenazada por el movimiento de la resistencia, enfrentamientos sin comprobar, el establecer zonas perimetrales de seguridad al margen de lo establecido. Israel es un ente violador por esencia, una sociedad extremista que desprecia a todo goyim (no judíos) sea este musulmán o cristiano. Todo ser humano que no sea parte de su delirio de pueblo elegido es blanco de sus crímenes.

Sólo en los últimos días, la entidad colonial que ocupa Palestina ha bombardeado zonas del centro y sur de la Franja de Gaza ocasionando al menos un centenar de asesinatos y doscientos heridos. Deir al Balah, Al Zawaida, Rafah, entre otros sitios. El enclave palestino es escenario diario de disparos selectivos efectuados por francotiradores del ejército sionista asesinando mujeres y niños, principalmente. Bombardeos, vía aviones y drones. Lanzamiento de proyectiles a manos de tanques y artillería. Todo ello en clara violación de lo firmado y denominado cese al fuego.

Los mandos del ejército de ocupación señalan que estas arremetidas obedecen a la respuesta a la muerte de dos soldados sionistas y las heridas a otros dos en las cercanías de Rafah. Los bombardeos, como ha sido habitual en estos últimos de 24 meses, han sido direccionados a las zonas donde cientos de miles de palestinos tratan de buscar un refugio en una región desolada. Es evidente que el castigo colectivo es parte de la política de solución final llevado a cabo por el ejército ocupante.

Un grupo de palestinos camina por Rafah tras el inicio del cese al fuego. Imagen: Hatem Khaled/Reuters.

Ya resulta una perogrullada seguir hablando, en forma contumaz, que el régimen nazisionista israelí viola las leyes internacionales. Esta es una conducta consubstancial a la existencia del ente terrorista. Derecho internacional que, a estas alturas, es simplemente una anécdota al considerar la violación de los derechos humanos de millones de palestinos, principalmente mujeres y niños, que en poco más de dos años ha significado, al menos 300 mil asesinatos, directos e indirectos.

Medios como la revista médica británica The Lancet –que, en modo alguno, el sionismo podría argumentar que se trata de medios científicos pro-palestinos- ya en junio del 2024, mediante una publicación de amplia repercusión respecto a las muertes en Gaza, con relación a las cifras dadas por las autoridades del enclave, habría que cuadriplicarlas ( ).

La realidad, a pocos días de la firma del cese al fuego, demuestra que la entidad nazisionista está empeñada -con toda la protección e impunidad que le otorga la administración de gobierno estadounidense presidida por Donald Trump- en continuar su política de exterminio con violaciones sin discusión alguna en materia de incrementar los ataques selectivos e indiscriminados contra la población palestina.

El impedir el flujo de la ayuda humanitaria, mantener cerrado el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, impedir la mínima normalización y reconstrucción de la Franja costera palestina y, al mismo tiempo, utilizar su Hasbará para sostener que dichas acciones obedecen al supuesto incumplimiento de Hamas en la entrega de los cadáveres de los retenidos israelíes. Siempre una excusa, un punto que si no existiera lo inventa mediante acciones de bandera falsa.

En el plano de la destrucción total de la Franja de Gaza: edificios residenciales, infraestructura industrial, hospitalaria, escuelas, mezquitas, iglesias cristianas, la hecatombe incluye los recursos destinados a proveer de alimentos a la población. Me refiero a las tierras agrícola. Es así como la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados de Palestina (UNRWA) una entidad sancionada y perseguida tanto por el sionismo israelí como estadounidense, ha denunciado que el 90% de las tierras agrícolas de la Franja de Gaza están devastadas, como consecuencia de dos años de genocidio contra el enclave costero palestino.

Según el organismo internacional, “la destrucción ocasionada ha provocado la pérdida total de ingresos de las familias palestinas las cuales dependían de la agricultura, así como la incapacidad de la población para comprar alimentos en los mercados locales debido a la destrucción y al bloqueo” ( ).

En mayo pasado, en pleno proceso genocida, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló en un informe público que “menos del 5% de las tierras agrícolas de Gaza son cultivables y/o accesibles en estos momentos, exacerbando aún más el riesgo de hambruna en el territorio palestino devastado por la guerra… con las tierras, los invernaderos y los pozos destruidos, la producción alimentaria local se ha detenido (…). Este nivel de destrucción no es solo una pérdida de infraestructura, es el colapso del sistema alimentario de Gaza, y de lo que sostenía vidas” ( ).

Así, en este marco de perversidad, muerte y Holocausto generalizado, el supuesto plan de paz para Palestina se presenta como una jugada de la alianza imperial sionista, que, en momentos de extrema debilidad política del régimen sionista, busca algo que le permita insuflar aire frente a un mundo que sitúa a la sociedad israelí en el sitial que merece: una entidad paria, donde no queda duda del carácter terrorista de su ejército y colonos paramilitares.

Un mundo que, mayoritariamente, incluso en las capitales de aquellos países donde sus gobiernos son férreos aliados del sionismo israelí, ha salido a las calles para decirle al régimen nazisionista que sus acciones constituyen una política genocida y que deben ser castigadas. Una política de solución final que representa un símil del Tercer Reich alemán. Una realidad que indica que no es posible confiar en el sionismo y menos aún en Washington y sus falsos cantos de sirena respecto a un cese al fuego.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional.

Artículo para Hispantv

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

