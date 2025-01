Panadería Lo Saldes pierde en tribunales: Rechazan nulidad por multas laborales de 180 UTM

Un revés judicial tuvo la sociedad Panificadora Lo Saldes SA, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el recurso de nulidad que interpuso en contra de la sentencia que rechazó, con costas, la reclamación de multas por un total de 180 UTM (alrededor de$12.137.220,00), que le aplicó la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

En fallo unánime (causa rol 4.114-2023), la Duodécima Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez, Verónica Sabaj y la abogada (i) María Soledad Krause– descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La resolución dictada por la el ente fiscalizador el 13 de diciembre de 2022, determinó una serie de infracciones por parte de la Panadería Lo Saldes sobre la contratación de un maestro panadero.

Entre las irregularidades destacan el no haber consignado por escrito en el contrato de trabajo o en algún documento la descipción de sus labores; exceder el máximo de dos horas extras diarias; no incluir en el contrato de trabajo la estipulación referida al monto, forma y período de pago de la remuneración

Asimismo, en medio de una jronada laboral, el maestro panadero sufrió un accidente mientras realizaba la limpieza de la máquina ovilladora, el cual ocasionó la amputación parcial de su dedo índice.

Según laa Inspección Comunal del Trabajo, el empleador vulnera el artículo 10, en relación con el artículo 506 del Código del trabajo, «por no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales. Considerando que no contiene en el contrato individual de trabajo y anexos del mismo, la estipulación referida al monto, forma y período de pago de la remuneración».

El 10 de nviembre de 2023, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó en todas sus partes la reclamación deducida, por lo decidió mantener la multa cursada por resolución de multa Nº Resolución N° 8738/22/18-1-2-3 de fecha 13 de diciembre de 2022.

Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que interpuso Panadería Lo Saldes en contra de la sentencia de primera instancia.

Según el fallo del tribunal de alzada, “el recurso no da cumplimiento a la carga de fundamentación que le es propia, esto es, no logra demostrar la ocurrencia de un vicio en el razonamiento del tribunal al analizar la prueba rendida, es que la causal propuesta vinculada a la primera multa que ha sido ratificada, no podrá ser admitida”.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, a su turno, en cuanto por el libelo se cuestiona lo decidido al mantener la Multa N°3, impugnando la calificación de ‘gravísima’ dada por el sentenciador a la infracción constatada, en circunstancias que ello no sería así por las razones que expresa, lo que –estima– le habilita para solicitar que ella sea rebajada, de su simple lectura aparece que esa pretensión no puede prosperar”.

Asimismo, indicó que en la ación legal «no se invocaron aquellos argumentos que pretende proponer ahora en sede de nulidad, referidos a los criterios que corresponde analizar para determinar la entidad del quebrantamiento a la normativa laboral y que fuera advertido por el fiscalizador, constatación que refuerza la decisión de desestimar el recurso».

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza, sin costas el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante, en contra de la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT I-16-2023, la que, en consecuencia, no es nula”.

