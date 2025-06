“Para que llegara gente idónea”: Ministro Ulloa reconoce que enviaba actas reservadas a Hermosilla

El ministro Antonio Ulloa fue suspendido por cuatro meses con la mitad de su sueldo por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz del sumario que se le abrió por su conexión y chats con el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos de corrupción en el Caso Audios, donde habrían quedado en evidencia supuestas ayudas que el magistrado le solicitó, tanto para ser nombrado en el tribunal de alzada, como para otras designaciones jurídicas.

Por mayoría de votos, en la sesión realizada el pasado 12 de junio se acordó imponer la máxima sanción contra Ulloa, y la apertura de un cuaderno de remoción en su contra.

A la par, se decidió enviar los antecedentes al Ministerio Público para que determine una eventual existencia de posibles delitos vinculados al tráfico de influencias.

Entre los cargos que se formularon a Ulloa dentro de la investigación administrativa, figuran el haber entregado información reservada a Hermosilla y no haberse abstenido de participar en una causa en la que intervenía el mismo penalista, además del abogado Samuel Donoso, a pesar de la estrecha relación que el ministro mantenía con ambos, lo que quedó acreditado en el sumario de 430 páginas que investigó su vinculación con el cuestionado penalista.

El medio digital CIPER tuvo acceso al testimonio del ministro Ulloa ante la fiscal judicial Javiera González, el cual está consignado en dicho informe, en el cual se refiere a su vínculo con Hermosilla,

Según el documento, negó en al menos cuatro ocasiones tener una amistad o familiaridad con el jurista y señaló que tampoco es amigo de Samuel Donoso, a quien habría conocido cuando el penalista lo llamó para agradecerle haber tomado contacto con los senadores Yasna Provoste (DC) Rafael Prohens (RN), cuando su hermana, la jueza Silvana Donoso, se encontraba enfrentando una acusación constitucional, por haber concedido la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien después asesinó a la joven Ámbar Cornejo.

Ministro Ulloa admitió haber enviado actas reservadas a Hermosilla

Sin embargo, en su testimonio, el juez Antonio Ulloa admitió que le enviaba actas reservadas a Luis Hermosilla, en las cuales se incluían los nombres de candidatos a cargos superiores en el poder judicial, y las votaciones que obtuvieron.

«En su testimonio el ministro no solo insinúa la que podría ser su línea de defensa, sino que deja en evidencia una coordinación activa con Hermosilla para influir en esos nombramientos», indicó CIPER.

De acuerdo con el ministro, tanto él como Hermosilla, compartían una visión común sobre cómo debía integrarse el poder judicial, la cual se basaba gente idónea”, “criteriosa” y “republicana”.

“En el fondo yo le mandaba las actas para que viera cuántos votos sacaba el candidato. Él me había pedido, porque eso no está ahí. Porque si usted se da cuenta de repente él me llamaba o yo lo llamaba. O sea, no siempre se habló por Whatsapp. Y porque yo tuve de alguna manera la confianza en recomendarle gente”, relató Ulloa, según consignó el sumario.

“[Hermosilla] me dijo que a él le interesaba que llegara gente idónea, criteriosa, republicana, que fue el término que usamos. Y que cuando tuviera alguna persona que yo estimaba que había que recomendar, lo recomendara. Y por eso yo lo hice. Porque, en definitiva, si usted, lo que le dije yo la otra vez, yo no soy amigo, a pesar de que ahí lo trato como amigo”, agregó.

En su testimonio, el juez insistió en que la relación entre ambos no era de índole personal y que apenas se vieron tres veces.

“Yo no conozco su casa, él no ha ido a mi casa. El 2019 cuando fui a su oficina. Y después cuando llegué a Santiago, en un cumpleaños. Y en una reunión social (…). Pero nunca más, o sea lo vi. Siempre las comunicaciones eran por Whatsapp o por teléfono”, enfatizó.

Sin embargo, una investigación anterior de CIPER sacó a la luz que Ulloa envió al menos 11 actas de votaciones judiciales a Hermosilla y que el modus operandi era el siguiente: el juez filtraba la información para que el abogado activara gestiones que permitieran inclinar la balanza hacia determinados candidatos.

Además, otro artículo publicado por el citado medio en marzo de 2024, dejó en evidencia que el propio Ulloa reconoció las intervenciones de Hermosilla a su favor y las conversaciones que sostuvo con el penalista en medio de su postulación a la Corte de Apelaciones.

«Ulloa daba muestras de cercanía con el abogado. Todos los días durante las mañanas le enviaba un poema, de distintos autores, para desearle una buena jornada. También le escribió cuando CIPER reveló el audio donde Hermosilla habla del pago de coimas a funcionarios públicos», reveló el medio digital en ese reportaje.