PDI incauta aparato electrónico en domicilio de exsuprema María Teresa Letelier por investigación sobre nombramientos judiciales

La diligencia se realizó en el marco de la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso. La exsuprema, quien declaró como imputada en abril de 2025, figura en la causa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y el exjuez Juan Antonio Poblete, quienes gestionaron apoyo para su llegada al máximo tribunal.

En una nueva diligencia dentro de la investigación por eventuales nombramientos irregulares en el Poder Judicial, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron durante la mañana del miércoles 14 de enero al domicilio de la exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, con el objetivo de incautar un aparato electrónico.

La investigación, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, busca establecer la existencia de posibles maniobras ilícitas en designaciones de magistrados. La presencia de Letelier en la causa se debe a sus contactos con dos figuras centrales: el abogado penalista Luis Hermosilla, imputado como autor de delitos tributarios, soborno y lavado de activos por Caso Audios. y el exjuez de la Corte Suprema Juan Antonio Poblete, quien actualmente arriesga 20 años de cárcel por su participación en la denominada Operación Topógrafo

Diligencia en el domicilio

Según información recabada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), cerca de las 11:30 horas, un equipo compuesto por cuatro funcionarios de la PDI llegó al edificio donde reside la exmagistrada, quien jubiló hace menos de un mes, el pasado 24 de diciembre de 2025. Tres de los efectivos descendieron del vehículo y aguardaron en el hall de acceso.

Letelier llegó a su domicilio en taxi a las 11:55 horas. Al ser consultada en ese momento por periodistas de CIPER sobre el procedimiento, indicó que no sabía por qué la policía estaba ahí, y que desconocía si tenían una orden para ingresar a su residencia y que en el momento en el que se enteró de su presencia, procedió a dirigirse a su inmueble.

Los policías a cargo no emitieron declaraciones, aludiendo a que se trataba de un «procedimiento en curso».

Fuentes cercanas al operativo indicaron que la medida –la incautación de un dispositivo electrónico– obedece a «aspectos que han surgido en la indagatoria y que presentarían presuntas discordancias con la declaración que ella brindó» en calidad de imputada el 24 de abril de 2025.

Vínculos de la exsuprema con Hermosilla y Poblete

La investigación ha puesto el foco en cómo María Teresa Letelier, entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, logró su ascenso al máximo tribunal en mayo de 2021. Su nombre aparece en los chats revelados por The Clinic entre Luis Hermosilla y el juez de la Suprema, Mario Carroza, así como en la mensajería del exjuez Poblete.

En su declaración judicial, Letelier reconoció haber sostenido dos encuentros con Hermosilla. El primero, y crucial, ocurrió el 12 de abril de 2021, mientras ella ya integraba la quina para el cargo.

«Yo no conocía al abogado Hermosilla. Mis amistades no están en el entorno del Poder Judicial… Mario Carroza me dijo un día que el abogado Luis Hermosilla quería hablar conmigo porque estaba en condiciones de ayudarme. Yo ya estaba en la quina… Luis Hermosilla fue a mi casa a mediados de abril del 2021. Fue solo. Sostuvimos una reunión de una media hora, no se tomó ni un café. Él me dijo que conocía mi trayectoria judicial y que quería apoyarme pues dijo conocer a mucha gente. No, no me dijo con quién hablaría o cómo me iba a ayudar», declaró ante la justicia.

Aseguró que, tras ser nombrada, solo volvió a verlo en una cena social en agosto de ese mismo año, junto a Carroza, para «aprovechar de agradecerle su apoyo».

Respecto a los detalles de la gestión, afirmó: «Él no contó detalles y yo tampoco pregunté… Lo digo categóricamente, Luis Hermosilla no me pidió ningún favor o apoyo en razón de algún proceso judicial pendiente ante la Corte.»

Respecto al exjuez Poblete, a quien ha definido como un «amigo de toda la vida», la magistrada negó haber recibido su ayuda para integrar la quina, pero admitió sus gestiones para conseguir el apoyo político del entonces ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, actual acalde de Santiago, a quien incluso llamó para agradecerle por su respaldo cuando quedó en el máximo tribunal.

«No. No recibí ninguna, pues no la pedí ni a él ni a nadie externo para ir en quina… Es probable que él [Poblete] me haya llamado también antes de la quina para ofrecerme el apoyo de don Mario Desbordes, pero yo le dije que preferiría esperar para cuando se formara la quina… [Poblete] me preguntó si había llamado al señor Desbordes para agradecerle. Yo ni siquiera tenía el número de su teléfono. Me lo dio Poblete y yo por deferencia llamé y le agradecí en una breve conversación telefónica. Francamente no sé en qué consistió su apoyo; si habló con alguien en particular para favorecer mi nombramiento, yo no lo sé», indicó al ser consultada por la fiscalía, según consignó Bio Bío Chile.

Letelier no se inhabilitó en causas de relacionadas con Poblete

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es por qué la ministra Letelier, a pesar de reconocer el apoyo gestionado por Poblete y mantener una larga amistad con él, no se inhabilitó para conocer y votar en causas que lo beneficiaran directamente.

En declaraciones a CIPER el año pasado, la entonces magistrada justificó su proceder y anunció que a partir de ese momento sí se inhabilitaría, atribuyendo la medida a «la escandalera periodística» generada en torno al tema.

En una entrevista con The Clinic, abordó el tema del lobby para su nombramiento argumentando: «Recomendar no es pecado ni es delito. Si el delito está cuando usted ofrece algo a cambio».

La incautación practicada este miércoles marca un nuevo hito en una investigación que lleva meses desarrollándose y que ya ha incluido declaraciones de varios exministros de Estado, senadores y altos personeros del Poder Judicial. La fiscal Perivancich busca establecer si existió una coordinación ilícita para influir en nombramientos clave a cambio de favores judiciales.