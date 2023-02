Peritos internacionales tienen prohibido declarar sobre informe que esclarece muerte de Pablo Neruda: «Deben confidencialidad y está estipulado en la Ley»

Pasadas las 2:00 de la tarde de este miércoles, la coordinadora del panel de expertos internacional, Gloria Ramírez, hizo entrega a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, del informe pericial que definirá científicamente si Pablo Neruda murió o no envenenado la noche del 23 de septiembre de 1973.

Según la familia del Premio Nobel de Literatura, el informe pericial de los peritos concluyó que el poeta fue envenenado, tras analizar una muestra de una de sus muelas en la que se encontró la bacteria clostridium botunilum, la principal responsable del botulismo, tal y como reveló en exclusiva El Ciudadano.

«Sabemos ahora que el ‘clostridium botulinum’ no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado», afirmó Rodolfo Reyes, sobrino del poeta.

En el pasado se había relacionado la muerte del Nobel de Literatura y miembro del Partido Comunista Chileno con el cáncer que padecía desde 1969. «Neruda no estaba gravemente enfermo, sólo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, pero no estaba para morir», declaró a EFE Elizabeth Flores, abogada de la familia de Neruda.

El grupo de expertos que han analizado las muestras encontradas está compuesto por científicos de países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, que se reunieron para debatir sobre el hallazgo que se produjo en el año 2017 tras una exhumación.

La presentación del informe se había aplazado en dos oportunidades, en una ocasión por la imposibilidad de uno de los expertos de acudir debido a los incendios forestales en la zona centro sur y luego por la falta de consenso entre los integrantes del panel.

El informe del panel consta de dos informes de 30 páginas (cada uno) preparados por expertos de Centro de ADN Antiguo de la Universidad de MacMaster (Canadá); y de la Sección de Genética Forense, del Departamento de Medicina Forense, de la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

“Ingresó también, respecto de uno de estos laboratorios un resumen ejecutivo de las operaciones que ellos desarrollaron y un informe de cada uno delos peritos que participaron como expertos revisores de la labor y operaciones de cada uno de estos laboratorios”, indicó la ministra Plaza, descartando adelantar cualquier tipo de conclusión, debido a que la investigación se encuentra en etapa de sumario y todavía falta una fase de estudios y revisión.

“Ahora viene una fase de estudios, de revisión, no solo de estos informes, sino de lo que fue la labor desarrollada por los peritos y en las sesiones del panel y el análisis conjunto de este tercer panel con lo que fue el trabajo del Panel 1, Panel 2, los demás informes periciales de la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación”, explicó.

Plaza indicó que tras completarse esta fase de valoración, el tribunal deberá dictar «las resoluciones que en derecho corresponden, según aconseje el curso de la investigación”.

Informe definitivo

Aunque la entrega de las conclusiones finales del panel estaba prevista para el 7 de marzo, la ministra destacó que la coordinadora del panel de expertos internacional, Gloria Ramírez, le informó que los documentos presentados este miércoles no son parte de un pre informe previsorio, sino que corresponden a los informes definitivos de la instancia.

«No hay entrega el 7 de marzo», aseguró Paola Plaza, al tiempo que señaló que no hay un plazo para que el tribunal dicte su resolución.

Los resultados del informe pericial se analizarán en conjunto con todos los antecedentes acumulados en más de una década de indagatoria.

“Una resolución del tribunal no puede basarse única y exclusivamente en un elemento de prueba cuando hay un cúmulo de antecedentes que ponderar individualmente y en conjunto”, acotó la ministra en visita del caso.

“La causa está en sumario, ahora las partes tienen acceso al sumario, pero pronunciarse el tribunal sobre el contenido (del informe), eso es improcedente. Es el tribunal el que debe respetar el principio de imparcialidad”, afirmó.

Peritos internacionales tienen prohibido declarar

Durante el punto de prensa, el equipo reporteril de El Ciudadano le preguntó a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuál es la razón por la que se le prohíbe a los peritos que participaron en el panel internacional ofrecer declaraciones a la prensa.

Reportero: Cristian García

«La ley regula también esa circunstancia y los peritos deben confidencialidad en el desarrollo de su investigación, está estipulado expresamente en la Ley», respondió.

Los periodistas también consultaron a Plaza sobre las declaraciones de los familiares de Pablo Neruda sobre que el panel de expertos ratificaría que el poeta fue inoculado con la bacteria clostridium botunilum.

«Los antecedentes del tercer panel acaban de ser ingresados, el tribunal no tenía conocimiento del contenido de ese informe hasta el día de hoy, por lo que no me puedo hacer cargo de los que circula en la prensa que alguno de los intervinientes tenía conocimiento previo», dijo.

Inoculación de la cepa ALASKA E43 de Clostridium botulinum

Cabe recordar que el pasado viernes 03 de febrero, El Ciudadano adelantó en exclusiva que las investigaciones del panel de expertos habían determinado que la cepa ALASKA E43 de Clostridium botulinum, cuyo ADN fue encontrado en la pulpa de un molar del poeta, había sido la causante de su deceso.

De esta manera se estaría corroborando la versión entregada por el asistente del poeta Manuel Araya a l director de El Ciudadano, Francisco Marín Castro, en orden a que Neruda fue asesinado mediante inyección no programada en el abdomen, a eso de las 4 de la tarde de ese 23 de septiembre, versión inmortalizada en reportaje Neruda fue asesinado (Francisco Marín; Proceso 1801, 8 de mayo de 2011) el que determinó la apertura de la investigación Rol 1038-2011 “Caso Neruda”, en el mismo mes y año de la citada publicación.

Este tercer panel de expertos “genómico proteómico”, surgió luego que en el segundo panel -que operó entre 2015 y 2017- se encontrara ADN de Clostridiumbotulinum en la bulba de un molar, haciéndose necesario determinar el carácter homicida o no de este.

En dicha instancia se concluyó también la no validez del certificado médico de defunción emanado el 24 de septiembre de 1973 que establecía la caquexia por cáncer metastásico de próstata, como causa de muerte.

El certificado fue elaborado el 24 de septiembre de 1973 por el médico tratante de Neruda urólogo Roberto Vargas Salazar, quien no estuvo presente en la clínica al morir Neruda ni en las horas posteriores.

Diversos testimonios recogidos por Francisco Marín además del de Araya, como el proporcionado por el hoy extinto embajador mexicano en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá; así como otros que aparecen consignados en el expediente de esta causa (de más de 4 mil fojas) como los emanados por la propia Matilde Urrutia y las enfermeras que asistieron a Neruda en sus horas finales, coinciden en consignar que éste no se encontraba grave ni mucho menos en la clínica Santa María. De hecho, allí trabajó en sus memorias junto a su secretario (también asesinado) Homero Arce; y “permanecía leyendo casi todo el día” como testimonio la enfermera Patricia Albornoz (a fojas 256).

“El (estaba) en cama. Le gustaba tener algunos peluches en su cama, juguetes de peluche y ahí tenía algunos…. hacía bromas… conversaba”, según señaló el embajador Martínez Corbalá (Marín y Casasús: El doble asesinato de Neruda, 8 Libros, 2012).

Los exámenes de laboratorio de Neruda -estando en vida- si evidenciaban que este padecía de una severa infección urinaria que aparentemente no estaba siendo debidamente tratada, pero que en ningún caso podría haberle provocado una muerte tan repentina como la que padeció. Sin embargo, el poeta nunca estuvo en cuidados intensivos y los únicos remedios que recibía eran los que le daba su esposa.

Si hubiera estado grave -como aseguran los cercanos a la Fundación Neruda- lo mínimo que se tuvo que haberse hecho en la que era considerada por entonces la mejor clínica privada del país, era haber recibido monitorización de sus signos vitales, suero, control de enfermería y no haber muerto sólo asistido por familiares y una amiga, como ocurrió.

La verdad es Neruda acudió a dicha clínica como paso previo a su viaje a México el que se materializaría la mañana del 22 de septiembre y que luego se postergó al 24 de ese mes, por lo que el viaje no se pudo concretar.

