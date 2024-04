Presidenta del TC por rechazo a suspender formalización de Yáñez: «No cabe volver a debatir lo que ya ha sido resuelto»

El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó nuevamente la solicitud elevada por el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, de suspender la audiencia de formalización programada para el próximo 7 de mayo.

La denominada tercera Cámara declaró admisible el recurso interpuesto por la defensa de Yáñez para revisar el fondo de este, no obstante, no suspendió la formalización por su responsabilidad de mando durante el estallido social en 2019.

A través de un comunicado, el TC señaló que las ministras Catalina Lagos, María Pía Silva y el ministro Raúl Mera, integrantes de la segunda sala, votaron en contra de suspender la causa. Mientras que a favor votó el ministro José Ignacio Vásquez y la ministra Marcela Peredo.

La presidenta del TC, Nancy Yáñez, se refirió este viernes a la decisión del órgano de no acoger el requerimiento presentado por el mandamás de Carabineros para obtener la “nulidad del procedimiento” de formalización en su contra.

“El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la admisión a trámite cuando se han cumplido los requisitos formales y puede o no dar lugar a la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente. En este caso la decisión fue no suspender la gestión pendiente y lo que acaba de resolver la Segunda Sala es respecto a un escrito donde se volvió a presentar esta petición”, declaró a CNN Chile.

Indicó que en el Tribunal Constitucional no existe el recurso, por lo que cuando el órgano se pronuncia sobre esta decisión, «a menos que haya error de hecho que el tribunal tenga de rectificar» y si no han cambiado las circunstancias, «se ratifica la decisión porque no cabe volver a debatir lo que ya ha sido resuelto».

Ratificó que el efecto jurídico de la decisión es que «la gestión va a seguir adelante», dijo en referencia a la formalización.

«Es una respuesta más bien técnica del proceso constitucional, toda vez que no me corresponde intervenir en esta decisión para lo que es soberana la segunda sala», dijo la presidenta del TC.

En declaraciones recientes a El Ciudadano, el abogado querellante en la causa contra Yáñez, Luis Mariano Rendón, señaló que «la defensa del general está usando todo tipo de maniobras dilatorias para postergar su formalización».

Según el jurista, «estas maniobras dilatorias van siendo desechadas una a una por carecer absolutamente de fundamento».

