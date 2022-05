Presidente Boric presentó «agenda integral» de verdad, justicia y reparación por violaciones a los DDHH durante la revuelta social

El presidente Gabriel Boric presentó este martes la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación, para tratar las violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Este plan estará centrado en tres ejes fundamentales: verdad y justicia; reparación, y medidas para la no repetición memoria y educación.

Gobierno de presidente Gabriel Boric presenta agenda de verdad, justicia y reparación en casos de violaciones a los DDHH en la revuelta social.

Vía @T13 #VerdadJusticiaYReparación pic.twitter.com/mKmByfyd98 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 24, 2022



En este sentido, se anunció que se presentará un Proyecto de Ley para asegurar la persecución penal especializada en DD.HH. y la constitución de la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Estallido Social, refiere T13.

Por otra parte, el Ejecutivo destacó la presentación de un proyecto de ley de defensoras y defensores de DD.HH.

📒 Hoy presentamos la Agenda Integral de verdad, justicia y reparación, para las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social.



¿Quieres saber más? Conoce los principales ejes de la Agenda Integral de #JusticiaYReparación acá 👇 pic.twitter.com/zOtVqygecd — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) May 24, 2022

En la actividad – en la que participaron la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la senadora y víctima de la violencia policial, Fabiola Campillai -, el presidente Boric afirmó que «cuando hoy pienso en Álex Núñez, en Cristián Valdebenito, en Romario Veloz, cuando pienso en quienes hoy día no están con nosotros, o en quienes sufrieron graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado de Chile -cuando ya habíamos escuchado resonar en las paredes de la República la idea del nunca más- la verdad es que siento vergüenza».

Presidente Gabriel Boric ante programa de verdad, justicia y reparación:



"Pienso en Alex Nuñez, en Cristian Valdebenito, en Romario Veloz, pienso en quienes no están con nostros o en quienes sufrieron graves violaciones a los DDHH el 2019 o 2020, siento vergüenza"@T13 pic.twitter.com/zeIBrSKVf3 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 24, 2022

«Pero como Jefe de Estado uno no se puede conformar con la vergüenza o la indignación. Y por eso estamos aquí. No para quejarnos de lo que hicieron o dejaron de hacer en algún momento otros, sino que para decir que esto no se puede repetir y que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia», sentenció.

Por su parte, la senadora y víctima de la violencia policial, Fabiola Campillai manifestó la importancia de la agenda de Derecho Humanos, promovidas por el Gobierno, tras el silencio de todas las autoridades gubernamentales tras las constantes violaciones a los DDHH desde que finalizara la dictadura militar.

«Es importante la agenda de derechos humanos del gobierno, ya que desde la dictadura, se ha violentado todos nuestros derechos, y nadie ha dicho nada para saldar la deuda con nuestro pueblo. Hay una deuda enorme. Hago un llamado a las autoridades y a nuestros ministerios, para que le den prioridad a eta agenda. Hoy, como Fabiola Campillai, sobreviviente, senadora, trabajaremos por la libertad, la verdad, la justicia y sobretodo la reparación integral y la memoria y la garantía para la no repetición», puntualizó.