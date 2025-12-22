“Qué argumento es este”: Daza cuestiona defensa de Simpertigue por viaje y crucero con abogados

La investigación de la trama «Muñeca Bielorrusa«, una arista del caso Audios, ha dejado en entredicho la credibilidad de integrantes del Poder Judicial. Este es el caso del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien enfrenta una acusación constitucional por notable abandono de deberes, que está siendo revisada este lunes por la Sala del Senado,

Simpertigue es apuntado por supuestos vínculos con abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en el caso que indaga posibles pagos irregulares para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM) en litigios judiciales que habrían significado un millonario perjuicio económico a la empresa estatal Codelco.

Simpertigue votó en dos oportunidades a favor de CBM y los fallos obligaron a la cuprera estatal a desembolsar más de $17 mil millones al consorcio.

Tas el conflicto entre CBM y Codelco, y luego de se concretara el último pago de la estatal a la empresa, el ministro, se embarcó en junio de 2024 en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos.

De acuerdo con los antecedentes, el 1 de marzo de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema —integrada por Simpertigue— dictó un fallo que rehabilitó el proyecto “Eco Egaña” de la Inmobiliaria Fundamenta. Posteriormente, la Fiscalía reveló que dicha empresa había transferido $410 millones al estudio jurídico de Lagos y Vargas, fondos que se habrían destinado a “influir en la integración de salas de la Corte Suprema”.

Un mes después de este fallo, el ministro participó en un viaje en crucero por el Mediterráneo junto a los cuestionados abogados en compañía de sus parejas.

El pasado viernes fue notificado del cierre de la investigación sumaria en la Corte Suprema, que derivó en cargos por infracciones a la probidad -al no inhabilitarse en causas donde participaron Lagos y Vargas- y por falta de prudencia al haber viajado con ellos.

En una entrevista concedida el domingo a Mesa Central de T13, Simpertigue defendió su trayectoria y apeló a la Cámara Alta a actuar con “justicia” al evaluar la acusación constitucional en su contra.

“Llevo muchos años en el Poder Judicial. Toda mi vida he tratado de ser justo con las decisiones que yo tomo. Yo he dictado miles de sentencias, miles y miles de sentencias. En todas ellas ando buscando la justicia”, afirmó.

A su juicio se ha presentado “como una persona humilde y sencilla, ante los poderosos, pero especialmente ante la gente más desvalida”, y pidió al Senado que “hagan justicia conmigo ahora”.

Sobre los cargos, aseguró lo que enfrenta es “tremendamente injusto” y que “no corresponde a la realidad”. Recalcó que no mantuvo ni mantiene una relación de “estrecha familiaridad” con Lagos ni Vargas, ni otros de los implicados en la trama bielorrusa.

“Están evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás con la mirada de ahora, con personas que están en prisión preventiva. Pero, sin embargo, en el momento en que ocurrieron estos hechos que a mí me imputan como irregulares, que no lo son, no había ninguna anormalidad, no había nadie investigado, no había por qué sospechar de nada y actuando de buena fe”, afirmó.

Daza sobre defensa de Simpertigue: “¿Qué argumento es este?”

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el abogado Mauricio Daza, lanzó criticas contra Simpertigue y los argumentos que ha empleado para justificar las irregularidades por las que se acusa.

«Impresentable que sea ministro de la Corte Suprema. ¡Qué argumento es este?. ¿Cuál es la relevancia si viajaron juntos desde Chile a Europa o si solo se juntaron allá para tomar un crucero?», planteó.

En opinión de Daza, el ministro faltó a su deber al no informan en su momento sobre los vínculos personales que mantenía con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que eran parte en los procesos que debía abordar, como el caso del litigio entre el consorcio CBM y Codelco, y que mucho menos se inhabilitó de esas causas.

«Es amigo de los abogados del consocio y no lo informó a las partes ni se inhabilitó», enfatizó.

Impresentable que sea ministro de la Corte Suprema. Qué argumento es este?! Cuál es la relevancia si viajaron juntos desde Chile a Europa o si solo se juntaron allá para tomar un crucero?. Es amigo de los abogados del consocio y no lo informó a las partes ni se inhabilitó! — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) December 21, 2025

El análisis de la acusación constitucional contra Simpertigue se realizará entre las 10:00 y 14:00 horas. Durante la tarde, desde las 15:00 y hasta total despacho, se fundamentará el voto de los senadores respecto a los tres capítulos que contiene en libelo acusatorio.

Tras ello, se votará en forma separada cada uno de los tres capítulos que contiene la acusación.