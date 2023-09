Quedó en libertad hombre acusado de disparar y matar a su conviviente en Concepción

Pese a tener un amplio prontuario policial, quedó en libertad el hombre de 42 años de edad que fue detenido como presunto responsable de haber disparado y matado a su conviviente Priscila Miranda Salazar (39) en plena vía pública en Concepción, región del Bío Bío.

La defensora penal pública, Carla Canales, detalló que tras el control de detención realizado en contra del sujeto, el tribunal estableció que la aprehensión del acusado no fue legal, y que no se le podía vincular con el crimen de manera directa.

“Hoy, ante el Juzgado de Garantía de Concepción se llevó a cabo audiencia de control de detención de un detenido por un presunto delito de femicidio. El tribunal decretó ilegal la detención, considerando que con los antecedentes que existían hasta hoy, no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho por el cual fue puesto a disposición del tribunal”, explicó Canales.

En este sentido, agregó que los antecedentes no permitían situar al individuo en el momento del asesinato de la mujer considerando, entre otros, «la distancia en la cual él se encontraba al momento en que fue detenido, más de 2 kilómetros del lugar de los hechos”, consignó Radio Bío Bío.

“En consideración a esa resolución, el Ministerio Público no pudo solicitar la ampliación de la detención por existir una prohibición legal, y decidió, al no contar con antecedentes suficientes, no formalizar investigación”, sostuvo.

Antes de este anuncio, el Ministerio Público había informado que al hombre se le imputarían los cargos por presunto femicidio de su conviviente. Entre los antecedentes que tiene, figura porte ilegal de armas y munición (18 detenciones) y violencia intrafamiliar (VIF).

