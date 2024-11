Revelan lista de jueces y fiscales contactados por Luis Hermosilla en caso Audio

Tal y como había sido anunciado, la defensa de Luis Hermosilla dio a conocer durante la jornada de este jueves la lista de los fiscales y jueces que fueron contactados vía WhatsApp por el abogado que está en prisión preventiva desde el 27 de agosto por el caso Audio, tras ser imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Pasadas las 17:30 horas de este jueves, el listdo fue revelado por quien lidera su defensa, su hermano Juan Pablo Hermosilla, a través de un punto de prensa realizado en la calle Espoz de Vitacura, justo donde se ubica su estudio de abogados Hermosilla & Compañía.

El penalista señaló que «es importante recalcar que esto que estamos haciendo propusimos como una forma para detener este espectáculo que vivimos durante meses, que fueron las filtraciones de documentos, conversaciones y de chats que fueron encontrados en el teléfono de Luis Hermosilla y que eran filtrados a la prensa».

En total fueron 29 nombres que el el defensor de Luis Hermosilla consideró de interés público para entregar a la prensa. Sin embargo, no dio mayores detalles de las conversaciones y solo se limitó a comentar si las conversaciones eran por causas judiciales o nombramientos en el Ministerio Público.

«Nosotros no estamos entregando los mensajes directamente, lo que estamos diciendo es que hubo contacto en la fecha aproximada con tal fiscal y que eso tiene que ver con cuestioens de carácter profesional o con lobby o con nombramiento judicial», aseveró.

Con relación a los nombres que figuran en la lista, Juan Pablo Hermosilla indicó que se trata «de situaciones estrictamente profesionales y que no parecieran representar nada irregular y otros que sí les puede llamar la atención. Pero queremos que esas personas sean las que tengan la posibilidad de describir lo que pasó».

«Es muy importante entender que en esta lista no son conductas que yo estime que son delitos ni nada, ni siquiera ilícitas. Aquí es fundamental entender, por ejemplo, que Luis tenía una vida activa judicial».

El jurista también destacó que la revelación la hacía para “darle la oportunidad a cada uno de los involucrados de que ellos den primero su versión. Y me imagino que, en un plazo de dos semanas, legítimamente los periodistas pueden decirme: ‘¿Sabe qué? Me gustaría ver las conversaciones que tuvo con el equipo sur de fiscales en Temuco cuando manejaba la causa Huracán’. Y si no hay secreto profesional, no tengo problema”, afirmó.

A continuación, la lista de jueces y fiscales que habría contactado Luis Hermosilla:

Ángel Valencia (lo conocido en la reunión)

Ángela Vivanco (conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales)

Fiscal Carlos Palma (conversaciones sobre nombramientos)

Magistrado Danilo Quezada (conversaciones sobre nombramientos)

Fiscal Emiliano Arias (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Eugenio Campos (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Eduardo Baeza (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Enrique Vásquez (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Juan Pablo Araya (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Francisco Jazir (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Héctor Barros (conversaciones sobre causas judiciales)

Jean Pierre Matus (conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales)

José Luis Pérez Calaf (conversaciones sobre causas judiciales)

Lamberto Cisternas (conversaciones sobre causas judiciales)

Lilian Leyton (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Lorena Parra (conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales)

Lya Cabello (conversaciones sobre nombramientos)

Ministro Manuel Antonio Valderrama (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Manuel Guerra (conversaciones sobre causas judiciales y otros temas)

Ministro Mario Carroza (conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales)

Fiscal Marta Herrera (conversaciones sobre nombramientos)

Jueza Paula Brito (conversaciones sobre nombramientos)

Fiscal Sergio Moya (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Tufit Bufadel (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Violeta Arriagada (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Xavier Armendáriz (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Ximena Chong (conversaciones sobre causas judiciales)

Fiscal Claudia Perivancich (conversaciones sobre causas judiciales).

«Y básicamente con todo el equipo de la macrozona sur de la Fiscalía a propósito de las causas que llevó Luis», señaló el abogado Jaun Pablo Hermosilla.