Se fugó a Miami a un condominio de lujo: Tribunal de Brasil pide captura de diputado Alexandre Ramagem, condenado por golpista junto a Bolsonaro

El Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó la captura del diputado federal Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), tras ser declarado como prófugo luego de difundirse un video donde aparece en un condominio de lujo en Miami, EEUU.

La publicación, realizada por el medio PlatôBR, llevó a ordenar su detención por haber abandonado Brasil «sin autorización», decisión tomada por el juez Alexandre de Moraes, a cargo del proceso por intento de Golpe de Estado por el cual fue condenado el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, a más de 27 años de prisión, junto a otros expolicías, militares y exfuncionarios como Ramagem, que debe purgar una condena de 16 años por estos hechos.

Según consignaron agencias internacionales como Xinhua y EFE, el juez Moraes ya había impuesto medidas cautelares que impedían la salida del país a Ramagem, entre ellas, la entrega de su pasaporte.

De acuerdo a EFE, investigaciones de la Policía Federal apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre, en una ruta que se inició en el Estado de Roraima, frontera con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Así se llega al informe del portal PlatôBR, «El refugio americano de Alexandre Ramagem», publicado el miércoles 19/11, donde se confirma que el diputado está actualmente en un condominio de lujo en la ciudad de North Miami, a pesar de haber sido condenado por los delitos de organización criminal, Golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

ATENÇÃO!! Alexandre Ramagem aproveita o DINHEIRO ROUBADO quando foi chefe da Abin e depurado e curte VIDA DE LUXO EXTREMO e Miami!!



Esse JÁ FUGIU!!! PRENDAM BOLSONARO AGORA antes que FUJA TAMBÉM!!!



pic.twitter.com/bAgNPZAPV2 — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) November 20, 2025

