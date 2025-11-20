Se olvidó de Bolsonaro: Trump negocia con Lula y retira aranceles a productos de Brasil

Productos de Brasil como el cacao, el café y la carne bovina, fueron liberados de los aranceles impuestos por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según consignaron agencias internacionales, la medida se debe a una negociación entre los mandatarios de ambos países.

«Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto un 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro del 40%, elevando el total al 50%, en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder estadounidense que fue condenado a 27 años de prisión por haber intentado un Golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula», se lee en el reporte de agencia EFE.

El reporte detalla que la nueva orden ejecutiva fue firmada por Trump este martes para retirar los aranceles a ciertos bienes importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre. Las exenciones están recogidas en 2 listas que incluyen desde carne y otros productos bovinos a especias, frutas y granos como el café, el cacao y sus derivados y muchos otros bienes de origen agrícola.

En el paquete liberado también se incluyen combustibles fósiles, productos derivados o sustancias químicas relacionadas con el carbón y su procesamiento, gases licuados, productos químicos, pulpas de madera e infinidad de componentes para aviación civil.

