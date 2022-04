Séptimo Juzgado de Garantía rechazó sobreseer a ex Comandantes en Jefe de FF.AA y ex Gral Director de Carabineros y PDI por omisión de denuncia

Este martes a las 10 de la mañana, en la audiencia dirigida por el juez Freddy Cubillos, el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de la Fiscalía Regional Centro Norte, representada por la fiscal Bianca Farías, de sobreseer a los Ex Comandantes en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez y de la Armada, Julio Leiva, al ex General Director de Carabineros Mario Rozas, y al ex Director General de la PDI, Héctor Espinosa.

La causa se inició por la querella del abogado Luis Mariano Rendón, por el delito de omisión de denuncia, en el que incurrieron los imputados al no poner en conocimiento de la justicia el uso indebido de los símbolos de sus instituciones por parte de la organización Multigremial de las FFAA.

Esta agrupación los incluyó en su participación en la franja del Rechazo, durante la campaña para el plebiscito constituyente de 2020. La decisión del tribunal se fundamentó en que uno de los inicialmente querellados, el Comandante en Jefe de la FACH, Arturo Merino, sí cumplió con su deber de denunciar el uso indebido, lo que indicaba que los hechos sí serían constitutivos de delito.

La denuncia de Merino fue ocultada al tribunal por la fiscal Farías al relatar el contenido de la investigación, lo que fue evidenciado por Rendón en su intervención. La fiscal Farías, después del rechazo del sobreseimiento, reiteró la voluntad de no perseverar en la investigación y Rendón por su parte solicitó que los antecedentes sean elevados al fiscal regional Xavier Armendáriz, para que ratifique la decisión de sobreseer o formule acusación.

Para ambas opciones tiene un plazo de 3 días. La causa tiene un interés judicial adicional, pues varios de los imputados están siendo perseguidos por otros delitos de corrupción, como Martínez y Espinosa, o violación a DDHH, que es el caso de Rozas. Una condena en esta causa agravaría su situación en las otras persecuciones.