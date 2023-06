Siete funcionarios de la PDI serán formalizados por golpear y detener a un matrimonio en Pudahuel que confundieron con integrantes de banda criminal

"Me toman del cuello y me tiran entre tres. Me pegaron con la cacha del arma en la cabeza, me pusieron la rodilla en el cuello, empezaron a ahogarme, me pegaron patadas en mis genitales. Con un fusil en las costillas", recordó Ariel Albornoz, quien sufrió la agresión junto a sus esposa Makarena Zamora.