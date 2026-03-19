“Subordinó los intereses del Ministerio Público a un grupo político”: decretan prisión preventiva para Manuel Guerra

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación vinculada al denominado caso Hermosilla, en la que el ex persecutor enfrenta imputaciones por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La resolución del tribunal se adoptó luego de ocho extensas jornadas de formalización, en las que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes solicitaron la máxima cautelar.

🔴 EN VIVO: 4° Juzgado de Garantía de Santiago inicia audiencia de comunicación de resolución en audiencia de formalización de exfiscal Manuel Guerra, imputado como autor de cohecho, prevaricación y violación de secreto.



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En la instancia en la que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, argumentó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de advertir un eventual riesgo de fuga, considerando las altas penas asociadas a los delitos investigados.

Carrera señaló que Guerra subordinó «los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado».

La Fiscalía planteó que la relación entre el ex fiscal y el abogado Hermosilla —imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos—habría influido en al menos cinco causas que se investigaban en la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras la gestión de Guerra al frente de esa repartición en el periodo comprendido entre 2015 y 2021, ligadas políticamente a la derecha y entre las que figuran las relacionadas con los casos Penta, Dominga y Exalmar.

Según la acusación, el expersecutor “habría solicitado reiteradamente al abogado Luis Hermosilla Osorio beneficios de carácter personal y ‘extra posicional’, así como beneficios en favor de terceros vinculados a él, aprovechando su posición”, consignó El Mostrador.

Guerra formar parte de un «sistema delictivo»

En su resolución, el tribunal sostuvo que el imputado formaría parte de un «sistema delictivo».

De acuerdo con el dictamen que fue leído por el juez Guillermo Rodríguez, si bien algunos de los ilícitos de prevaricación y violacion de secreto estarían prescritos, otros delitos de cohecho «no se encuentran prescritos como dijo la defensa».

Además, respaldó la legalidad de la obtención de las conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, destacando la existencia de una «relación de interés».

También señaló que se logró establecer una «estructura de comunicación triangular» entre Guerra, Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick.

Daño sistemático e irreversible a la confianza del Ministerio Público

De acuerdo con el juez “hay un daño sistemático e irreversible a la confianza institucional del ministerio público” y dejó en claro “no es suficiente la colaboración para rebajar punitivamente una condena“, refiriéndose a las más de 8 horas de declaración que entregó Guerra.

Ante la justicia el exfiscal admitió la autenticidad de mensajes de WhatsApp incorporados a la carpeta investigativa, y confirmó que las conversaciones son fidedignas y las sostuvo con el abogado Luis Hermosilla.

Cabe señalar que es la primera vez que un fiscal regional queda en prisión por graves delitos.

Tras la notificación de prisión preventiva, Manuel Guerra fue esposado y llevado por Gendarmería a la cárcel de Capitán Yáber, en donde deberá cumplir la cautelar en los 45 días que fueron dispuestos por el juzgado para el desarrollo de la investigación.