Trama «Bielorrusa»: Revelan que diputado republicano Cristián Araya recibió $1,7 millones de parte de Sergio Yáber, investigado por lavado de dinero

Antecedente surge de una llamada telefónica "pinchada" por el OS7 de Carabineros. Según consignó Ciper, el diputado Cristián Araya es hermano de Carolina Araya, jefa de gabinete de José Antonio Kast y una de sus más cercanas asesoras desde que el candidato empezó su carrera por la Presidencia de la República.

Un nuevo reporte del portal Ciper, reveló que el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, habría recibido $1,7 millones de parte de el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado actualmente por lavado de dinero en el marco de la denominada trama «bielorrusa».

El antecedente habría surgido en el audio de una llamada telefónica que fue «pinchada» por el OS7 de Carabineros en el marco de las diligencias judiciales de la indagatoria.

«Al menos tres llamadas del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, interceptadas por el OS7 a inicios de octubre, indican que este mantiene una relación de confianza con el diputado republicano Cristián Araya. Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso, dijo en uno de los diálogos “pinchados” que le había entregado $1,7 millones al parlamentario», se lee en la presentación del reportaje, que está publicado en la web de Ciper.

De acuerdo a la publicación, en la llamada Yáber no especifica a qué se debe ese traspaso de dinero: «Su interlocutor, riendo, señaló que el monto era ‘la comisión’, sin que se aclarara qué significaba eso», apunta Ciper en su nota, recordando que el diputado Araya es hermano de Carolina Araya, jefa de gabinete de José Antonio Kast y una de sus más cercanas asesoras desde que el candidato empezó su carrera por la Presidencia de la República.

Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando. 

