Tras 18 meses con arresto total, Jadue queda con domiciliario nocturno: “Muy contento con el fallo”

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago determinó rebajar la medida cautelar que pesaba sobre el exalcalde de Recoleta desde septiembre de 2024

Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

Durante la jornada de este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revisó la solicitud de modificación de las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue y decidió , revocando el arresto domiciliario total, que mantenía desde hace 18 meses, dictando en su reemplazo arresto domiciliario nocturno.

A juicio de su defensa, la cautelar que lo mantenía en su domicilio a tiempo completo desde septiembre de 2024—en el marco de la investigación que enfrenta por el denominado caso “Farmacias Populares”—, le impedía trabajar y le generaba problemas sicológicos.

Indicaron que el prolongado encierro total era desproporcionado, tomando en considerando que el proceso avanza hacia la etapa de preparación de juicio oral, fijada para el 9 de junio.

La resolución del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago establece que el arquitecto y sociólogo mantenga arraigo nacional, pero introduce un cambio en la periodicidad de la firma ante la autoridad que ahora será semanal, en lugar de mensual, tal y como tenía previamente.

De este modo, el exalcalde de Recoleta podrá desplazarse durante el día, pero deberá permanecer en su domicilio en horario nocturno. Debido al arraigo nacional no podrá salir del país mientras continúe vigente la medida.

El tribunal estimó que las nuevas cautelares resultan proporcionales al estado actual de la investigación y al desarrollo del proceso judicial.

Jadue contento con el fallo

Al salir de la audiencia, Jaude ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación, en las que expresó sentirse satisfecho con la reducción de la medida cautelar a un arresto domiciliario nocturno.

“Muy contento con el fallo, no había ninguna razón para sostener el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido de la Defensoría Penal”, afirmó el ex jefe comunal.

