Tras 5 años de búsqueda, hallan sin vida al hijo de la fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos

“La delincuencia, este maldito Estado que no funciona, nos arrebataron a nuestros hijos”, fue el lamento de María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, tras reconocer el cuerpo de su hijo Juan de Dios, a quien tenía casi 5 años buscando.

Su hijo fue encontrado junto con los cuerpos de los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, quienes también fueron vistos por última vez en la carretera rumbo a Palmar de Bravo, el cual es su municipio de origen, en abril de 2017.

“Hoy encontramos a nuestros hijos. Juan, Abraham y Vicente fueron localizados. No como hubiéramos querido, no cómo debió haber sido, pero ya están con nosotros».

Después de seguir el protocolo en la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer sobre el móvil de la localización a cargo de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), la madre de Juan de Dios dio un breve mensaje para lamentar que no encontró a su hijo con vida.

«Me hubiera gustado ver a mi hijo nuevamente con su sonrisa, bromear con sus amigos, con sus hermanos, con Abraham y Vicente, lamentablemente esto ya no fue posible (…) Hoy nos entregarán sus cuerpos y ellos no van a regresar a casa; lo más importante es que ellos regresan a la casa del padre celestial. Queríamos compartir con ustedes esta noticia agridulce».

Frente a las oficinas de la FGE, integrantes del Colectivo se reunieron para exigir justicia por el homicidio de los tres jóvenes, un freno a la impunidad, así como pedir celeridad en la resolución de los demás casos de personas desaparecidas.

María Luisa Núñez Barojas responsabilizó al Estado y a la delincuencia organizada que impera en la entidad por la situación.

«¿Quién es el culpable? El Estado, este maldito Estado que no funciona nos arrebató a nuestros hijos».

Asimismo, llamó a los familiares de víctimas desaparecidas a no rendirse, porque seguirá acompañándolos en la lucha en tanto haya más personas que encontrar.

«Esto no para aquí. La Voz de los Desaparecidos llegó para quedarse . Que a nuestros hijos los quisieron desaparecer, pero no sabían que ellos llegaron para clamar por justicia. Hoy les puedo decir que Juan de Dios, Abraham y Vicente generan un precedente en esta Fiscalía».

Reconoció el trabajo del Instituto de Ciencias Forenses y solicitó a reforzarla con más personal y equipo. Aseguró que cuenta con personal humano que los apoyó en todo momento para poder encontrar a sus desaparecidos.

«En estos casi 5 años que ellos estuvieron desaparecidos no he aprendido, no sé cómo se dice el dolor».

María Luisa Núñez Barojas

Fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos