Tribunal reabre investigación contra Manuel Monsalve y otorga 120 días para nuevas diligencias

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exsubsecretario del Interior, fijando un nuevo plazo para la recopilación de pruebas. La parte querellante advierte una estrategia dilatoria, mientras la defensa de Monsalve alega una legítima necesidad de equilibrar la investigación.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó reabrir la investigación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que lleva adelante la Fiscalía por los presuntos delitos sexuales que habría cometido en septiembre de 2024 en contra de una funcionaria a su cargo

De este modo, la magistrada Pilar Ahumada fijó un plazo perentorio de 120 días para el desarrollo de nuevas diligencias.

La resolución judicial acogió la petición del abogado defensor Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, quien argumentó la necesidad de complementar el proceso investigativo liderado por el Ministerio Público.

Providel sostuvo ante el tribunal que existía una asimetría de recursos que impedía a la defensa recabar ciertas pruebas por sus propios medios.

En sus declaraciones posteriores a la audiencia, el jurista se mostró conforme con el fallo y detalló los fundamentos que, a su juicio, avalan la reapertura.

“El tribunal consideró que [las diligencias] eran pertinentes, que la defensa tenía el legítimo derecho de investigar, que estaba en una posición desigual respecto del Ministerio Público, puesto que hay diligencias en que la defensa no puede incautar objetos, no puede forzar a realizar pericias. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos conformes”, afirmó.

El defensor fue enfático en rechazar la acusación de dilación presentada por la querella. “Creemos que no es así y el propio tribunal al momento de analizar todas y cada una de las diligencias que fueron acogidas hace el análisis de pertinencia y si son dilatorias o no. Y el tribunal consideró que aquellas que decretó son pertinentes y no tienen fines puramente dilatorios”, precisó Providel.

Respecto al contenido específico de las diligencias decretadas, el abogado optó por mantener reserva estratégica, aunque expresó su confianza en que estas aportarán elementos favorables para el el exsubsecretario.

“Respecto a las diligencias específicas, esta defensa tiene la legítima esperanza de que se realicen, y que vayan en camino de acreditar la inocencia de nuestro representado. Y por lo mismo, nosotros queremos mantener reserva de la misma para que sean exitosas (…) Estas diligencias estaban pedidas hace mucho tiempo”, acotó.

Abogada querellante advierte que se «busca dilatar el proceso»

La decisión del tribunal no contó con el respaldo de la representación de la víctima. La abogada querellante, María Elena Santibáñez, se manifestó en desacuerdo con la reapertura, sosteniendo que la investigación fiscal ya se encuentra agotada y que la medida responde a una táctica para retrasar el avance hacia un juicio oral.

“La investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”, afirmó Santibáñez en entrevista con T13. La profesional fue categórica al calificar el propósito de la defensa: “Busca dilatar el proceso”.

Santibáñez también puso el acento en el impacto que la extensión del proceso tiene sobre su representada.

“No nos gusta que exista más tiempo, probablemente el resultado sea el mismo”, señaló, para luego añadir: “En estos delitos está el elemento de la extensión del mal causado, y ha quedado en evidencia cuál ha sido el mal causado a la víctima por los delitos cometidos y por todo el proceso. Nuestra idea es terminar lo antes posible esto”.

Acusación de la Fiscalía contra Monsalve

Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre el Ministerio Público había anunciado el cierre de la investigación por los delitos de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decisión que abrió el camino para la siguiente fase del proceso judicial. Después de un año de diligencias, el fiscal Xavier Armendáriz confirmó la conclusión de la indagatoria, por lo que la Fiscalía a presentó la acusación formal,.

En concreto, el ente persecutor solicitó una condena de 10 años de presidio para Monsalve como autor del delito de violación, más 4 años por el delito de abuso sexual, ambos en contra de la exfuncionaria subalterna de la Subsecretaría del Interior que lo denunció.

En el eventual escenario de que el Tribunal Oral en Lo Penal condene a Monsalve y que dicha condena se traduzca en cárcel efectiva, el tribunal deberá ponderar el tiempo que el exsubsecretario ya ha cumplido bajo medidas cautelares, los seis meses que estuvo en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y los siete que lleva cumpliendo arresto domiciliario total en su domicilio ubicado en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Cabe recordar que según los antecedentes de la investigación liderada por el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, el ataque sexual habría sido perpetrado entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano del centro de Santiago, donde residía Monsalve, luego de una cena con la denunciante —una subalterna— en un restaurante de comida peruana.

Monsalve fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, tras su detención el día anterior en Viña del Mar.