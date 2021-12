Unicef advierte que 3.3 millones de haitianos no tienen acceso al agua potable

3.3 millions d’haïtiens n’ont pas accès à l’eau potable.

En 2022,l’UNICEF pour prévenir les risques et la propagation des maladies infectieuses et d'origine hydrique, permettra l’accès à l’eau potable et réhabilitera les installations endommagées par le séisme dans le Grand Sud. pic.twitter.com/kCTgSJB0q5